Nové iPhony mohou být už za rohem. Co o nich víme?

Oznámení data premiéry nových iPhonů by se za běžných okolností očekávalo každým dnem, Apple je totiž tradičně představuje v první polovině září. Letošek je však samozřejmě trochu odlišný, kvůli pandemii koronaviru se spousta novinek napříč technologickými odvětvími odsouvá a ani iPhonům se to nejspíše nevyhne.

Samotná představovací akce může stále proběhnout v obvyklém termínu, nicméně některé zdroje už teď uvádějí, že si na nové iPhony počkáme až do října, kdy je teprve Apple představí. Prodej by pak měl začít jen u části z celé nabídky modelů, další se zpozdí ještě o měsíc.

Je tak možné, že obvyklá akce v září bude pouze o nových hodinkách a tabletech iPad. Může se ovšem stát, že Apple vůbec žádnou akci pořádat nebude a místo toho zkrátka novinky rovnou nasadí do prodeje a rozešle tiskové zprávy. V tomto případě se hovoří o datech 7. nebo 10. září, ta jsou přitom už prakticky za rohem. Jsou to však zatím pouhé spekulace.

Jon Prosser @jon_prosser New, adjusted Apple dates! Apple Watch & iPad - Via press release - Week 37 w/c Sep 7 iPhone 12 event - Week 42 w/c Oct 12 iPhone 12 devices - Preorders week 42 w/c Oct 12 - Shipping week 43 w/c Oct 19 iPhone 12 Pro devices - Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) oblíbit odpovědět

Ať už tedy Apple odhalí novinky v září, nebo říjnu, na co se vlastně můžeme těšit? Vše napovídá tomu, že letošní sestava novinek bude rekordní – společnost by totiž měla odhalit rovnou čtyři nové iPhony, a to v bohatém rozsahu velikostí displejů.

Samotným základem bude model iPhone 12, kterému se podle všeho ještě zmenší obrazovka oproti současným modelům. A to na 5,4 palce. To z něj udělá opravdu malý smartphone, jelikož design nových iPhonů se má změnit – podle všeho má navazovat na nový iPad Pro s plochými boky. Výřez v displeji pro čelní fotoaparát bohužel nezmizí, bude pouze menší. V tomto ohledu tak budou novinky vypadat stále trochu zastarale.

Pokud vám základní iPhone bude připadat moc malý, pak bude k dispozici jeho zvětšená varianta iPhone 12 Max (může se však jmenovat i Plus) s 6,1“ displejem. Fotoaparáty budou mít tyto základní modely stejně jako loňský iPhone 11 dva, opět se dá předpokládat sestava základní + širokoúhlý senzor. Rozdíly ve výbavě jinak nebudou tak značné a pravděpodobně tak vedle větších rozměrů většího z dvojice základních modelů budou k dispozici i vyšší paměťové verze. Větší model bude samozřejmě i dražší.

Špičkou nabídky pak budou dva modely Pro, přičemž opět bude jeden menší a druhý větší. iPhone 12 Pro bude mít displej s úhlopříčkou 6,1 palce, varianta iPhone 12 Pro Max pak dokonce rovnou 6,7 palce. Displej bude u všech modelů řady 12 typu OLED, stejně tak budou mít všechny přístroje nové řady podporu sítí 5G. Spekulace se nicméně točí okolo zobrazovací frekvence 120 Hz, která patrně bude jen u variant Pro, levnější modely ji mít nebudou.

Oba iPhony 12 Pro budou mít tři fotoaparáty a stejně jako nový iPad Pro budou vybaveny technologií LIDAR (více viz Sporák se čtyřmi plotnami. Uniká podoba fotoaparátu iPhonu 12 Pro). Ta podle všeho nebude sloužit pro fotografování, ale využití najde v rozšířené realitě. LIDAR dokáže oskenovat prostor v 3D pomocí laseru. Technologie je to kvůli komponentům dražší ve srovnání s běžně používané technologii ToF (Time of Flight) ve smartphonech.



Telefony bude spojovat nový výkonný procesor Apple A14, operační paměť by pak měla být 4 GB pro základní modely a 6 GB u modelů s přídomkem Pro. Apple by měl také skoncovat s 64GB variantou prostoru pro data, nově by mělo být základem 128GB úložiště. Podpora sítí 5G se s příchodem novinek stane u iPhonů standardem.

Celkem tradičně budou mít novinky menší baterie, než na jaké jsme zvyklí u konkurentů s Androidem. Apple bude vše jako obvykle dohánět optimalizací systému a spotřeby, takže ve výsledku to jistě nebude představovat takový problém. Základní model by měl mít kapacitu baterie 2 227 mAh, iPhone 12 Max pak poskočí na 2 815 mAh. Menší Pro varianta by měla mít 2 775mAh akumulátor, největší kapacitu pak nabídne baterie modelu 12 Pro Max s 3 687 mAh. To je mimochodem méně, než kolik měl model 11 Pro Max.

Šokem pro některé nové majitele může být fakt, že v balení letos pravděpodobně nenajdou nabíjecí adaptér ani sluchátka. Nové iPhony mají totiž vyšší náklady na výrobu kvůli podpoře 5G sítí. Osekání základního balení by mělo pomoci tomu, aby cena za novinky zůstala v porovnání s loňskými modely v podstatě stejná. Apple tento krok pravděpodobně také zdůvodní i šetrností k životnímu prostředí redukcí elektroodpadu, když lidé budou muset dále využívat starší nabíječky (více v článku Apple chystá zásadní změnu, která nepotěší zájemce o nové iPhony).

Jon Prosser @jon_prosser Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 5.4 iPhone 12 D52G OLED / 5G 2 cam $649 6.1 iPhone 12 D53G OLED / 5G 2 cam $749 6.1 iPhone 12 Pro D53P OLED / 5G 3 cam + LiDAR $999 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P OLED / 5G 3 cam + LiDAR $1,099 oblíbit odpovědět

Když už jsme u cen, tak základní model (iPhone 12) by měl být dokonce levnější než loňský iPhone 11, a ještě navíc by měl nabídnout dvojnásobnou paměť. Loňský základní model začínal ve Spojených státech bez místní daně na 699 dolarech (zhruba 15,6 tisíce korun). Letošní novinka má stát jen 649 dolarů (zhruba 14,5 tisíce korun). Avšak v Česku cena stále ještě aktuální generace začíná na 20 990 korunách, teoreticky by tak nový model mohl být zhruba o tisíc korun levnější. Větší iPhone 12 Max by pak měl na americkém trhu stát 749 dolarů bez místní daně (16,7 tisíce korun), což v Česku zhruba odpovídá 22 490 korunám za 128GB variantu iPhonu 11.

Menší model 12 Pro s 6,1“ displejem má stát stále 999 dolarů bez místní daně (v Česku 11 Pro stojí od 29 990 korun). Větší model 12 Pro Max s 6,7“ displejem potom vyjde na 1 099 dolarů (v Česku 32 990 korun), tedy opět na stejnou sumu jako současný iPhone 11 Pro Max. Jsou to ovšem jen odhady a Apple musí kalkulovat s tím, že koronavirová krize zasáhla řadu zákazníků (zejména na „domácím“ americkém trhu), kteří by si novinky nemohli dovolit, ovšem náklady jsou stejné, nebo i vyšší. Možná nás tak ještě firma nějakým způsobem překvapí.