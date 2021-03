iPhony čeká designová změna. Apple se má inspirovat androidí konkurencí

Rok 2017 byl pro Apple milníkem, představil totiž první iPhone s displejem přes celou čelní plochu. To si však vyžádalo ústupek v podobě výřezu, do něhož společnost schovala potřebné senzory a zejména čelní fotoaparát. Apple se kvůli tomuto řešení stal terčem posměchu, kvůli iPhonu X si do konkurenta tehdy rýpl i Samsung (více viz Samsung si utahuje z Applu už deset let, ukazuje v nové reklamě).

Přesto od následujícího roku vycházely čelní plochy všech nových iPhonů právě z výročního modelu. Výjimkou je pouze loni v dubnu představený levný iPhone SE, který je recyklátem iPhonu 8 z roku 2017. Apple tak doposud vytrvale ignoruje nové trendy: androidí konkurence, byť se iPhonem X hojně inspirovala (více viz Mánie kopírování iPhonu X dosáhla vrcholu, podívejte se), totiž za tuto dobu přišla s několika způsoby, jak se s čelním fotoaparátem vypořádat.

Příští rok by tomu mělo být ovšem jinak. Analytik Ming-Chi Kuo ze společnosti TF International Securities totiž v případě šestnácté generace iPhonu předpovídá odvážnou designovou změnu. U androidích smartphonů přitom nejde už dlouho o nic nového. Nástupci letošních, tedy ještě nepředstavených modelů iPhonu s přídomkem Pro podle něj mají opustit v té době už pět let starý design čelní plochy.

Mají se zbavit onoho nevzhledného výřezu displeje. Namísto něj mají přijít s řešením, které jako první představil Samsung. A to už v roce 2018 u modelu Galaxy A8s (více viz Honor se chlubí, že má první průstřel displeje. Samsung ho však předběhl). Displej iPhonů má tedy „zdobit“ jen průstřel displeje.

Nelze se ovšem pozastavit nad tím, že androidí konkurenti si už dávno pohrávají s myšlenkou umístění čelního fotoaparátu pod displejovou vrstvu. Byť toto řešení stále naráží na technologické překážky, tak koncem loňského roku se už na trh dostala pomyslná první vlaštovka v podobě smartphonu ZTE Axon 20 5G. A další takové smartphony budou pravděpodobně přibývat.



Portál 9To5Mac podotýká, že stejně jako v roce 2017 tedy nepůjde o designovou obměnu kompletní generace. I příští rok by se měl Apple držet trendu pozvolného nahrazování dosavadního řešení. iPhony 14, tedy nižší modely patnácté generace, by tak měly i nadále disponovat nevzhledným výřezem. Měl by ovšem být menší než ten dosavadní. Dočkat se ho podle dřívějších spekulací mají už letošní iPhony (více viz iPhony se výřezu displeje nezbaví ani příští rok. Bude menší).



Kromě vrcholných iPhonů se známý analytik v aktuální předpovědi zmínil také o další generaci levného modelu SE. Apple by ji měl představit v první polovině příštího roku a mělo by jít o první levný iPhone s podporou sítí páté generace. Co se designu týče, tak podle Kua převezme vzhled aktuálního modelu. I třetí generace iPhonu SE by tedy měla být osazena 4,7" displejem a vycházet má z iPhonu 8. Od současného modelu se tak bude odlišovat již zmíněnou podporou 5G a samozřejmě novějším, výkonnějším procesorem.