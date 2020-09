Nejmenší iPhone 12 se bude jmenovat mini. Bude to opravdu prcek

O tom, že Apple letos představí hned čtyři modely své nové řady iPhonů, se spekuluje už dlouho a v podstatě na tom u všech únikářů panuje shoda. V základu je lze rozdělit na špičkové modely nejvyšší třídy, ty ponesou označení Pro. Sekundovat jim budou dva základní modely.

Společné budou mít to, že budou všechny drahé, jak je u Applu zvykem. Dvojice levnějších by mohla v základů stát od zhruba 20 000 korun, naopak špičkové modely Pro budou zřejmě startovat na ceně 30 000 korun a top verze zcela jistě překročí hranici 40 000 korun, tak to je u současné řady.

Telefony budou mít tři úhlopříčky displeje a ve všech případech by to měly být OLED panely. Verze Pro budou mít panely 6,1 a 6,7 palce a budou se jmenovat iPhone 12 Pro a Pro Max. Druhá dvojice bude mít panely 6,1 a 5,4 palce a ponesou označení iPhone 12 a 12 mini. Tedy alespoň tak mluví poslední úniky informací.

Ve své podstatě nejzajímavějším bude nejmenší a asi i nejlevnější varianta 12 mini. Tak malý špičkový telefon v podstatě na trhu není. Vlastně jediný kloudný konkurent je na jaře představený iPhone SE, který má ještě menší panel s úhlopříčkou 4,7 palce. U Androidu mají displeje do úhlopříčky 5,4 palce prakticky jen laciné telefony nejnižší třídy a několik odolných přístrojů.



iPhone 12 mini nakonec nebude o moc větší než model SE. Ten využívá ještě starý design s velkými rámečky, to novinka jistě bude mít rámečky minimální, takže SE přeroste jen lehce. Tudíž, kdo bude chtít velmi malý výkonný smartphone, bude mít velkého favorita.

Obě dvojice si budou podobné designem, a ten by se měl lišit od toho současného. Telefony budou mít ostřejší hrany, mluví se o příklonu k designu starších modelů, v podstatě k iPhonu 4, ale samozřejmě že to úplný návrat nebude. Rozdíl bude i ve výbavě, základní dvojice by měla mít dvojitý hlavní fotoaparát, modely Pro pak fotoaparát trojitý.



Procesor bude u všech modelů stejný, tedy A14 vyráběný nejmodernější 5nm technologií společností TSMC, kterou konkurence využije až u procesorů pro příští rok. Lze s jistotou predikovat, že to bude nejvýkonnější mobilní čip současnosti. Všechny modely by měly podporovat 5G a spekuluje se o displejích s obnovovací frekvencí 120 Hz. Další podrobnosti najdete zde.