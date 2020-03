Nový iPhone 12 nesmí být propadák. Apple proto možná odloží premiéru

Podle informací asijského portálu Nikkei Asian Review by mohla být letošní premiéra novinek Applu odložena totiž až o několik měsíců. Odvolává se na tři lidi, kteří jsou obeznámeni s interní diskuzí společnosti. Portál nicméně zároveň podotýká, že zdroje z dodavatelských řetězců o žádném plánovaném odložení nevědí a počítají s tradičním zářijovým termínem.

Současná situace ve světě ovšem nahrává možnému odkladu. Apple se totiž netají tím, že první iPhone s podporou sítí páté generace musí být prodejním hitem, nikoliv propadákem. A uvedení takového přístroje se od Applu očekává právě letos, a to i vzhledem k faktu, že konkurence je v tomto ohledu již podstatně napřed.

Stále totiž ve firmě panují obavy, že by výroba nemusela pokrýt poptávku. Jenže ta nakonec nemusí být taková, jak by si Apple přál. Navíc se hovoří i o tom, že koronavirová epidemie výrazně zasáhla do časového plánu vývoje.

„Kromě omezení dodavatelského řetězce se Apple obává, že současná situace by významně snížila chuť spotřebitelů upgradovat jejich telefony,“ což by podle jednoho ze zdrojů obeznámených s diskuzí uvnitř Applu mohlo znamenat vlažné přijetí prvních iPhonů s podporou 5G. Minimálně počáteční prodejní čísla by tak mohla značně zaostávat za očekáváním společnosti.

Vzhledem k četným opatřením, která výrazně ovlivňují ekonomiku po celém světě, by navíc vlažný zájem potenciálních zákazníků mohl přetrvávat déle. Apple přitom podle zdrojů asijského portálu již na začátku roku své dodavatele informoval, aby se letos připravili na výrobu až 100 milionů kusů iPhonů čtyř různých modelů.

Čína je pro Apple důležitá zejména z výrobních důvodů, tržně jsou důležité evropské a americké trhy. Dohromady totiž představují více než polovinu celkových prodejů. Jenže právě Evropa a USA jsou nyní koronavirem nejvíce postiženými kontinenty. Společnost se tak po vzoru dřívějšího opatření v Číně rozhodla uzavřít všechny své prodejny, a to až do odvolání. Uzavření se týká prodejen po celém světě vyjma Číny, kde byly po několikatýdenním uzavření opět zpřístupněny zákazníkům.

Zda Apple vzhledem k aktuální situaci po celém světě skutečně představení letošních novinek odloží, by mělo být podle informací asijského portálu známo nejpozději během května. Společnost se k těmto informacím odmítla vyjádřit.

Podle jednoho ze zdrojů je diskuze o možném odložení letošní premiéry v rané fázi. Nevylučuje však možnost, že v nejhorším případě by mohlo dojít k odložení iPhonů s podporou 5G až na následující rok. To by ovšem Applu značně narušilo jeho dlouholetý představovací cyklus.