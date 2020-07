Drahý zajíc v pytli. V Rusku nabízí ještě nepředstavený iPhone 12

Nízká kupní síla je pro Apple velkým strašákem. Od letošních novinek v podobě čtrnácté generace iPhonu si totiž hodně slibuje, v jeho portfoliu půjde o první modely s podporou 5G sítí. Čínští partneři sice s velkým nasazením dohání výrobní deficit způsobený několikatýdenním uzavřením továren v rámci protikoronavirových opatření, obavou ovšem zůstává, zda bude ze strany uživatelů o iPhony 12 dostatečně vysoký zájem. Správné načasování letošní premiéry je tak pro Apple velmi důležité (více viz Nový iPhone 12 nesmí být propadák. Apple proto možná odloží premiéru).

Ruská značka Caviar zjevně takové starosti nemá. Pravda, její prodejní čísla bezesporu zdaleka nedosahují těch Applu. A tak navzdory faktu, že okolo termínu letošní premiéry panují nejasnosti, začala už přijímat předobjednávky na iPhone 12 Pro. Respektive na jeho luxusní provedení. Nejen tedy, že zájemce netuší, kdy se vytouženého telefonu dočká, nezná navíc ani jeho finální vzhled. Podle spekulací má „dvanáctka“ navazovat na někdejší hranatou éru iPhonu, tedy na modely 4, 4s, 5 a 5s. Přesné specifikace novinky jsou ovšem ve hvězdách.



Nejasnosti v současnosti panují i ohledně cen jednotlivých modelů iPhonu 12. To ovšem nikoho, kdo si u Caviaru objedná jeho luxusní provedení, nemusí trápit. Společnost přislíbila, že v rámci předobjednávky získá zákazník jím vybrané provedení iPhonu 12 Pro za cenu staršího modelu. Pokud tedy bude očekávaný model dražší než ten dosluhující, jak naznačují některé spekulace (více viz Levnější než předchůdce nebude. Za základní iPhone 12 si asi připlatíme), uzme si tak Caviar ze své marže.

Výběr provedení je obrovský, de facto veškeré designy, v nichž je dostupný aktuální iPhone 11 Pro, převede Caviar na „dvanáctku“. Aktuálně tak lze svého zajíce v pytli pořídit minimálně za 4 050 dolarů, tedy v přepočtu za něco málo přes 92 tisíc korun. Na model Totem Goldfish, jehož titanovým zádům dominuje zlatá ryba, nyní Caviar poskytuje 20% slevu. Je zjevné, že o případných pár desítek dolarů vyšší cena standardního iPhonu 12 Pro tak ruskou značku nemusí příliš pálit.

Jeden z designů, který je dostupný i pro čtrnáctou generaci iPhonu, je připomínkou 50. výročí první vesmírné mise, při níž lidé poprvé stanuli na povrchu Měsíce. Edici Apollo 11 představil Caviar před rokem. Stejně jako letos šlo i tehdy o ještě nepředstavený model iPhonu, a sice s číselným přídomkem 11. A stejně jako nyní si ho bylo možné s několikatýdenním předstihem před oficiální premiérou Applu předobjednat (více viz V Rusku už nabízí nepředstavený iPhone 11. Vzdává hold misi Apollo 11).

Onen pomyslný zajíc v pytli může být ovšem mnohem dražší. Caviar totiž i nadcházející iPhone 12 Pro nabízí v provedení Credo Christmas Star Diamond. Tedy telefon se zády z osmnáctikarátového zlata, jehož dominantou je tříkarátový diamant znázorňující Betlémskou hvězdu. Okolo něj se nachází osm menších diamantů. V tomto designu vznikne stejně jako v případě iPhonu 11 pouze jediný exemplář s cenou minimálně 126 230 dolarů, tedy v přepočtu téměř 2,9 milionu korun.

iPhone 12 Pro si je kromě jiných designů možné předobjednat i v netradičním futuristickém vzhledu inspirovaném designem pick-upu od americké Tesly (více viz iPhone připomíná futuristický pick-up od Tesly. Stojí půl milionu) či s historickými, nebo sportovními a uměleckými artefakty.

Je jisté, že i kdyby Apple zdražil letošní novinky oproti loňským modelům více, než se spekuluje, nemuselo by to Caviar příliš trápit. Je spíše otázkou, jak dlouho ti, kteří si svůj vysněný luxusní iPhone 12 Pro předobjednají nyní, budou čekat na jeho dodání. To ovšem záleží především na Applu, načasování letošní premiéry je pouze v jeho rukách.