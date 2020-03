Takto vidí iPhone 12 designéři z exotického ostrova. Má téměř vše

Není pochyb, že Apple má v současnosti o podobě iPhonu 12 již jasnou představu. To nicméně nebrání nezávislým nadšencům ohromit lidi vlastní představou. Pokouší se o to i mauricijští designéři z DBS Designing. Dokazují tak, že ani lidem na exotickém ostrově v Indickém oceánu nejsou nejnovější technologie cizí.

První, co na designové studii iPhonu 12 zaujme, je displej roztažený přes celou čelní plochu, jehož úhlopříčka patrně překonává tu současného iPhonu 11 Pro. Jak je ovšem na renderech patrné, zcela bez rámečku se to neobejde. Je nicméně opravdu minimální.

Výřez či průstřel čelního fotoaparátu nehledejte. To ovšem neznamená, že je ho tato vize prosta. Umístěn je totiž pod displejem. Což už není v současnosti nic nového, nicméně jde stále o okrajovou záležitost, při níž se musí výrobci poprat především s propustností světla přes jednotlivé displejové vrstvy.

Další přednost, kterou designéři DBS Designing displeji iPhonu 12 vtiskli, je integrovaná čtečka otisků prstů. Současné iPhony čtečku v jakékoli podobě zcela postrádají, loni představená generace se spoléhá výhradně na autorizace pomocí Face ID. Podle analytika Ming-Chi Kua je víceméně nepravděpodobné, že by tomu letos bylo jinak, návrat snímače otisků prstů do iPhonů očekává až v příštím roce (více viz Snímač otisků prstů se do iPhonů vrátí v roce 2021. Schová se pod displej).

Je zjevné, že i mauricijští designéři se při návrhu inspirovali staršími generacemi iPhonu. Stejný krok se totiž v souvislosti s již v úvodu zmíněným pokračovatelem řady levných iPhonů očekává i od Applu. Jde o provedení boků telefonu, kdy namísto zaoblení používaného už od roku 2014 má dojít k jejich zploštění. Takovéto provedení rámu měl, nepočítáme-li levný iPhone SE z března 2016, naposledy iPhone 5s. Tedy model představený v září 2013.

Na co u DBS Designing nezapomněli, to je podpora 5G. Tou mají letošní novinky skutečně disponovat (více viz Apple řeší problém. Antény pro 5G jsou moc velké. Musí vymyslet jiné). Nicméně výkonný 5G modem bude jistě vyžadovat dostatek energie. Dá se tedy předpokládat, že do telefonu bude nutné dostat baterii s vyšší kapacitou. V této souvislosti je tak vize iPhonu 12 poněkud ambiciózní, nelze si totiž nevšimnout poměrně tenkého pasu.

Samozřejmostí je bezdrátové nabíjení, na telefonu překvapí ovšem zjevně použitý USB-C konektor. Tomu se totiž Apple stále vyhýbá, nadále prosazuje vlastní Lightning konektor. Hlavní fotoaparát je sestaven hned ze čtyř dílčích snímačů, předpokládané parametry tým designérů nikterak nespecifikuje.