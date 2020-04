Na nové iPhony 12 si budeme muset počkat. Apple odsouvá jejich výrobu

Americká společnost Apple o měsíc odkládá zahájení sériové výroby svých nových hlavních modelů iPhonu, které by podle původních plánů měly mít premiéru v září letošního roku. S odvoláním na informované zdroje to dnes napsal ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Důvodem je podle něj pandemie nemoci covid-19, která v celém světě snížila poptávku a narušila výrobu v Asii.

Apple v polovině dubna představil levný model SE, který se začal prodávat i na českém trhu 24. dubna. I jeho premiéra byla posunutá, původně měl být představen zhruba o 14 dní dříve. Místo oficiálního představení, jak je u Applu zvykem, byl telefon prezentovaný jen v tiskové zprávě. Je možné, že pokud se situace s koronavirem nezlepší, tak se stejného představení dočkají i podzimní nové modely. O posunutí podzimní premiéry se spekuluje už delší dobu.

Apple podle zdrojů chystá letos čtyři nové modely iPhonů (pravděpodobně označené iPhone 12), z nichž některé jsou určeny pro sítě páté generace (5G). Lišit se budou cenou, budou mít tři různé velikosti a všechny budou mít displej OLED.

Každoroční aktualizace modelů firmy Apple je důležitým motorem prodeje iPhonů. Nové přístroje se na celkových výnosech firmy podílejí více než polovinou. Apple obvykle představuje nové přístroje v polovině září a jejich prodej spouští před koncem téhož měsíce. Aby se mu to podařilo, musí obvykle na konci léta zvýšit sériovou výrobu, aby měl v srpnu zásoby přístrojů.

Investoři očekávají, že Apple letos představí přístroj pro síť 5G, což ještě před pandemií pomohlo akciím firmy k růstu na nový rekord. Nový přístroj by podle analytiků mohl zvýšit poptávku, protože kvůli zralé produktové řadě firma loni poprvé od roku 2015 dodala odběratelům méně než 200 milionů přístrojů.

Apple už dodávky iPhonů v minulosti proti původnímu plánu odložil. V roce 2017 kvůli problémům při výrobě odložil prodej svého prémiového přístroje iPhone X na listopad, zatímco modely iPhone 8 a iPhone 8 Plus se začaly prodávat v září.