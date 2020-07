Apple tlačí na dodavatele. Chce dohnat ztrátu v produkci iPhonů 12

Podle zdrojů portálu Nikkei Asian Review nabrala v současnosti produkce hned čtyř modelů iPhonu 12 kvůli zastavené výrobě po uzavření továren v reakci na koronavirovou epidemii skluz mezi jedním a dvěma měsíci. Nadcházející novinky jsou přitom pro Apple velmi důležité, mají dorovnat současnou výhodu konkurence: ta totiž smartphony s podporou 5G sítí představila mnohdy už loni. Včetně hlavních rivalů, společností Samsung a Huawei.

Vzhledem ke značné časové ztrátě byla ještě před třemi měsíci zmiňována také možnost, že by se zahájení prodeje klíčových modelů Applu mohlo odsunout až na začátek roku 2021. Pravděpodobnost této možnosti se ovšem podle japonského portálu značně snížila.



Jeho zdroje totiž informovaly, že Apple dělá vše pro to, aby časovou ztrátu stáhl. Firma prý měla vyvinout nátlak na dodavatele. Ti pracují přesčas, aby důsledek koronavirových opatření nebyl tak značný. Podle jednoho ze zdrojů prý existuje šance, že by mohla být časová ztráta výrazně stažena a harmonogram by mohl být dokonce posunut vpřed.

Pod tlakem jsou nicméně i zaměstnanci Applu, firma se totiž podle dalšího ze zdrojů pokusila urychlit finální konfiguraci očekávaných iPhonů. Snaží se co nejvíce přiblížit obvyklému termínu premiéry, tedy první polovině září. I proto se tým vývojářů do kanceláří v Silicon Valley vrátil v červnu. Japonský portál urychlený návrat zaměstnanců Applu vysvětluje nemožností uskutečnit některá testování vzdáleně.

Jenže právě nutnost novinky pořádně otestovat, než budou vypuštěny mezi uživatele, by mohla být ve výsledku oním zásadním faktorem, který ovlivní konečné datum jejich uvedení na trh. Podle jednoho ze zdrojů totiž stále probíhá řada testů a očekávané novinky tak nemají finální podobu.

Ještě na začátku roku měl Apple v plánu vyrobit do jeho konce celkem 100 milionů kusů iPhonů čtrnácté generace. Vzhledem ke koronavirovým dopadům ovšem tento plán ponížil na 80 milionů kusů. Není přitom vyloučeno, že by mohlo kvůli nižší poptávce dojít k dalšímu snížení. Nicméně podle zasvěcených lidí není aktuální cíl společnosti v současnosti nereálný.

Apple se nicméně pro případ, že by muselo být uvedení očekávaných novinek s podporou 5G výrazně odloženo, pojistil. Podle japonského portálu totiž u dodavatelů zadal poptávku po více než 45 milionech kusů starších modelů. Tyto objemné objednávky mají navíc v dodavatelích vzbudit naděje, že koronavirová opatření neovlivní kupní sílu natolik, jak ekonomové mnohdy předpovídají.