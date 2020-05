iPhonů s 5G se letos možná nedočkáme. Apple tápe, naznačují dodavatelé

Od nadcházející generace iPhonu se očekává podpora sítí páté generace, Apple ji totiž i navzdory konkurenci doposud ignoruje. Dosavadním králem segmentu 5G smartphonů je tak Samsung, od americké společnosti se nicméně očekávalo, že jej uvedením letošních novinek z tohoto postu sesadí. Apple má mít totiž nad Samsungem obrovskou převahu: podpora 5G má být u nových iPhonů standardem. V případě Samsungu jde totiž jen o okrajovou záležitost týkající se pouze některých verzí jeho současných top modelů.

Jenže nad letošním uvedením iPhonů s podporou 5G visí nyní patrně otazník. Naznačují to informace ze strany dodavatelů komponent. Například společnosti TSMC a ASE Technology podle portálu PhoneArena tvrdí, že jsou připraveny zahájit hromadnou výrobu 5G modulů, ale v současnosti vyčkávají na rozhodnutí Applu. Společnost je totiž doposud neinformovala o aktuální výrobní strategii.

Dodavatelé komponent tak neví, zda se Apple i navzdory současné situaci ve světě bude držet původního termínu premiéry letošních iPhonů, respektive iPhonů s podporou 5G, nebo jej přesune. V takovém případě může jít o oddálení výroby v řádu týdnů až měsíců. Rozjet pro Apple výrobu 5G modulů nyní, tedy bez jistoty brzkého odbytu by tak bylo neekonomické.

Tchajwanská společnost Foxconn, která pro Apple kompletuje iPhony ve svých čínských továrnách, sice hlásí rychlý návrat k běžné výrobní kapacitě (více viz Výroba iPhonů se opět rozjela. Bude je však někdo kupovat?), nicméně Apple nyní výrazně tratí na nuceném uzavření svých kamenných prodejen. Apple Story jsou v současnosti otevřené pouze v Číně, ve zbytku světa jsou kvůli koronavirové epidemii uzavřené až do odvolání.

Prodeje tak probíhají online, Apple musel ovšem přistoupit k výraznému omezení počtu prodaných kusů na hlavu (více viz Apple značně omezuje online nákup iPhonů. Bojí se spekulantů). Velkým strašákem do budoucna je ovšem finanční nejistota mezi mobilními uživateli. Ještě koncem ledna se přitom společnost těšila, že se jí v posledním loňském čtvrtletí podařilo zvrátit slábnoucí trend odbytu iPhonů (více viz Apple hlásí rekordní tržby. Slábnoucí trend odbytu iPhonů se zvrátil).

Letošní rok tak nebude mít (nejen) Apple na růžích ustláno. Již dřívější informace totiž naznačovaly možnost odsunutí premiéry letošních iPhonů, a to až o několik měsíců (více viz Nový iPhone 12 nesmí být propadák. Apple proto možná odloží premiéru). Tomuto přesvědčení přitom nahrává i aktuální situace u dodavatelů 5G modulů.

Dokud ovšem neoznámí Apple případnou změnu oficiálně, tak je ve hře stále i původní termín. V této souvislosti tak PhoneArena připomíná zářijové uvedení iPhonů 12 5G, přičemž větší verze s přídomkem Max by měla dorazit o měsíc později. Stejně tak ovšem nelze nyní vyloučit ani možnost jejich uvedení až v následujícím roce.