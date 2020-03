Apple značně omezuje online nákup iPhonů. Bojí se spekulantů

V pátek 13. března Apple po téměř měsíci a půl opět otevřel své kamenné prodejny v Číně. Ty byly uzavřeny kvůli epidemii koronaviru, a to již od začátku února. Původně mělo jít jen o několikadenní opatření (více viz Apple kvůli viru zavřel v Číně obchody. Výrobci opozdí dodávky mobilů). Den po otevření čínských obchodů nicméně Apple informoval o uzavření všech svých prodejen ve zbytku světa. A to ze stejného důvodu: snížení rizika šíření nákazy. Podle šéfa společnosti Tima Cooka má jít o dvoutýdenní opatření.

Všechny Apple Story tak vyjma těch v Číně mají zůstat uzavřeny až do 27. března. Nelze ovšem vyloučit možnost, že Apple jejich znovuotevření vzhledem k aktuální situaci odsune. Nahrává tomu i fakt, že na webových stránkách aktuálně informuje, že jeho maloobchodní prodejny jsou uzavřeny až do dalšího upozornění.

Vesměs veškeré oficiální prodeje iPhonů se tak nyní uskutečňují pouze online. Apple má ovšem obavy, že současná situace hraje do karet různým spekulantům. Není žádným tajemstvím, že uzavření čínských továren tchajwanského Foxconnu, který pro Apple kompletuje iPhony, se výrazně podepsalo na skladových zásobách. Výroba se sice již rozjela na plné obrátky (více viz Výroba iPhonů se opět rozjela. Bude je však někdo kupovat?), ale některé konfigurace a barvy budou pravděpodobně stále hůře dostupné.

Apple se proto rozhodl k razantnímu kroku: začal omezovat počet prodaných kusů iPhonů. Respektive počet kusů, které si může jeden zákazník objednat od jednoho modelu. Jde o maximálně dva kusy na zákazníka. V případě, že do košíku vloží vyšší než povolený počet, je vyzván k upravení objednávky.

Početní omezení se vztahuje nejen na aktuální iPhony 11, 11 Pro a 11 Pro Max, ale i na starší modely z aktuální nabídky Applu. Konkrétně tedy na předloňský iPhone XR a iPhony 8 a 8 Plus představené již v roce 2017. Se stejným omezením je nutné počítat i v případě nově představených tabletů iPad Pro.



V praxi to znamená, že zákazník si může objednat například jen dva kusy vrcholného iPhonu 11 Pro Max. Nicméně k nim si může pořídit i třeba předloňský model XR, a to opět v maximálním počtu dvou kusů. Apple tímto krokem předchází nadměrnému skupování již tak omezených zásob a šponování cen překupníky. Firma si navíc vyhrazuje právo na změnu počtu kusů, které je možné zakoupit, a to i po vytvoření objednávky. Není tedy vyloučeno, že by mohlo dojít i k omezení na jediný kus od daného modelu.



„Kromě toho mohou nastat situace, kdy Apple potvrdí vaši objednávku, ale následně se dozví, že nemůže objednaný produkt dodat,“ upozorňuje firma s tím, že v takovém případě objednávku zruší a zákazníkovi vrátí celou částku.

Portál Phonearena připomíná, že to není poprvé, co Apple prodeje svých produktů početně omezuje. Poprvé se tak stalo v roce 2007, tedy v souvislosti se zahájením prodeje tehdy dlouho očekávaného iPhonu první generace. A to ze stejného důvodu jako nyní o třináct let později: šlo o snahu zamezit překupníkům zneužívat hůře dostupné zboží k vlastnímu obohacení.