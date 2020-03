Výroba iPhonů se opět rozjela. Bude je však někdo kupovat?

Generální ředitel společnosti Foxconn Terry Kou Tchaj-ming se podle hongkongského listu South China Morning Post nechal slyšet, že obnovená výroba iPhonů aktuálně překračuje očekávání. Obavy z výrazného zpoždění produkce nových modelů iPhonů, a to včetně očekávaného levného modelu 9, jehož představení bylo kvůli koronaviru odloženo, tak nejsou na místě. Dodávky do výrobních závodů nejen v Číně, ale i ve Vietnamu se podle informací tchajwanské společnosti vrátily do normálu.

Foxconn, potažmo Apple bude ovšem řešit patrně jiný problém. Ten se týká poptávky po iPhonech na americkém trhu. Terry Kou Tchaj-ming se obává, že zájem Američanů o nové zařízení bude uprostřed současné epidemii koronaviru mizivý. Ačkoli by továrny Foxconnu byly schopné velmi rychle dohnat několikatýdenní odstavení provozu, panují obavy, že se telefony kvůli nedostatečné poptávce na klíčovém americkém trhu budou kupit na skladu.

Situace se může ještě změnit. Zatímco v současnosti patrně výrobní závody využívají svých skladových zásob podpořených obnovením dodávek čínských komponentů, hrozí nedostatečné dodávky od zahraničních partnerů. Konkrétní obavy vyjádřil generální ředitel Foxconnu ohledně dodávek displejů, avšak bez bližších informací.

A vrásky na čele by mohly Applu způsobit i problémy s dodavatelskými řetězci elektroniky v Japonsku či Jižní Koreji. Je téměř pravděpodobné, že i na ostatních světových trzích bude kvůli opatřením, která byla přijata s ohledem na šířící se epidemii koronaviru, poptávka po nových zařízeních ve srovnání s předchozími roky velmi nízká.

Jen na čínském trhu se prodeje v důsledku koronavirové epidemie propadly meziročně o 54,7 procenta. Konkrétně Apple v únoru prodal v Číně jen 494 tisíc iPhonů, před rokem to bylo 1,27 milionu kusů (více vize Mobilní průmysl krvácí: největší trh hlásí značný propad prodejů).