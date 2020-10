Apple právě zachránil malé smartphony. Teď je to na uživatelích

Apple možná v rámci své aktuální premiéry nových iPhonů zachránil malé smartphony. Firma se tohoto trendu vlastně dlouho držela a i její dosavadní modely patřily často k tomu kompaktnějšímu na trhu, takový iPhone SE (2020) pak byl až doposud asi nejvýkonnějším malým smartphonem. Pravda, s designem starým mnoho let, ale funkcemi byl špičce blízko.

Podobných smartphonů přitom na trhu moc není, spíše ubývají. Loňská modelová řada Samsungu – Galaxy S10 – obsahovala třeba skvělý Galaxy S10e, letos ale v řadě S20 takto kompaktní kousek chybí a i nový dostupný model Galaxy S20 FE se vydal cestou obřího displeje. Ti, kdo přerostlé smartphony nemusí, dokonce už nemají kdovíjaké zastání ani u Sony, tradičního výrobce kompaktních top modelů. Nová Xperia 5 II je sice na poměry dnešních top smartphonů jeden z menších modelů, ale kvůli poměru stran displeje 21:9 to není úplně ono.

Nový iPhone 12 mini je v tomto ohledu pro mnohé záchranou. Rozměry 131,5 x 64,2 x 7,4 mm a úhlopříčka displeje „pouhých“ 5,4 palce jsou v dnešní době nevídané hodnoty. Totéž platí pro hmotnost jen 133 gramů. Apple iPhone 12 mini je výrazně menší než iPhone SE (2020), přesto má však o sedm desetin palce větší úhlopříčku displeje (a o 0,4 palce menší než loňský iPhone 11). Bude tedy zajímavé pozorovat, jak novinku přijmou samotní zákazníci. Vzhledem k tomu, že je iPhone 12 mini základním modelem letošní sestavy, se domníváme, že by přijetí mělo být kladné.

Ale jisté to není. Zatímco třeba u nás se Samsung Galaxy S10e prodával skvěle, ve zbytku Evropy i světa už to takový hit nebyl a Samsung ho dokonce z trhu stáhl. Co se poptávky zákazníků týče, Apple u svých produktů mnohdy některé trendy následuje s určitým zpožděním. Letos je to třeba modrá barva iPhonů, což je barva u konkurence oblíbená už pár let, teď to soupeři zkouší s ještě barevnějším portfoliem. Je tedy možné, že iPhone 12 mini je určitou reakcí na loňský Samsung Galaxy S10e, který se pak letos žádného nástupce nedostal.

Jenže Apple jindy trendy určuje. A umí trefit okamžik, kdy nějaké technické řešení, které není sice žhavou novinkou, dospěje do fáze, ve které už Apple dovede jeho výhody vysvětlit a zpřístupnit doslova všem. Letos se o to snaží třeba s 5G, které mají všechny novinky, tedy i mrňavý iPhone 12 mini. Možná tedy i v případě malých smartphonů situace dozrála už tak daleko, že po nich začíná vznikat skutečný hlad. Možná se teprve teď začínají uživatelé obřích displejů přejídat a nový iPhone 12 mini pro ně bude vhodným lékem.

To, jestli tomu tak skutečně je, bude samozřejmě konkurence bedlivě pozorovat. A pokud bude mít iPhone 12 mini úspěch, výrobci se ke kompaktním, ale přesto špičkově vybaveným přístrojům určitě vrátí. Teď je to tedy na zákaznících, aby ukázali, zda skutečně po malých smartphonech s top výbavou touží, nebo jestli je to jen takový poslední záchvěv a budoucnost patří výhradně obřím úhlopříčkám (byť třeba v podobě smartphonů s ohebnými displeji – ani ty ale nebudou záležitostí pro všechny).