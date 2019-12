iPhony 12 půjdou na dračku, Apple jich chce prodat přes sto milionů

Smartphonů s podporou 5G je sice zatím jen hrstka, jejich počet se však v následujícím roce prudce zvýší. Svým dílem přispěje i Apple, pro firmu bude příští generace iPhonů znamenat z pohledu sítí páté generace premiéru. Současným jedenáctkám totiž podpora příslušných kmitočtů schází a americká společnost tak v tomto ohledu vůči svým hlavním rivalům v podobě Samsungu a Huaweie ztrácí. Obě tyto firmy už zákazníkům nabízejí několik modelů s podporou 5G.

Absence extrémně rychlých mobilních datových přenosů není zatím nijak výrazným nedostatkem. Regionů, kde byste jich naplno využili, totiž není mnoho. Jednotlivé země však na výstavbě nezbytné infrastruktury intenzivně pracují a za rok bude situace v tomto ohledu jiná. A tou dobou už zájemci o 5G telefon uspějí i u Applu. A iPhony 12, které se s velkou pravděpodobností opět představí ve třech variantách, by díky tomu mohly být prodejní trhák.

Přesně taková očekávání má podle redakce DigiTimes vedení Applu. Prodeje nových iPhonů by totiž jen v příštím roce měly překonat magickou hranici 100 milionů kusů. Uvážíme-li, že by výrobce takové kvantum přístrojů dokázal rozprodat během jediného kvartálu (nové iPhony totiž bývají v prodeji od konce září), byl by to ohromný úspěch.

Už aktuální řada jedenáctek si podle dosavadních tržních ukazatelů vede velmi dobře, přesto celkový odhad letošního odbytu je „jen“ 80 milionů kusů. Příští generace by tedy měla být značně úspěšnější modelovou řadou.

Předpokládaný čtvrtinový nárůst prodejů je dosti ambiciózním. V posledních letech totiž meziroční rozdíl odbytu iPhonů kolísá mezi minus pěti až plus pěti procenty.

Větší zájem kupujících analytici připisují právě rozšíření 5G sítí a celkově hardwarovým vylepšením, jimiž mají iPhony 12 projít. Mezigeneračně údajně budou mnohem výraznější, než tomu bylo dosud.

Spekulací ohledně dvanáctek přibývá

Přestože je aktuální generace iPhonů v prodeji sotva dva měsíce, o nástupcích se už čile spekuluje. Dosud se jim připisuje zcela přepracovaný design, který má být inspirovaný iPhony 4 a 5, tedy s četnými hranami, dále také čipová sada A14 s 5G modemem od Qualcommu, více operační paměti či vylepšené fotoaparáty doplněné ToF snímačem pro účely rozšířené reality.

Spoustu nových možností přinese právě podpora sítí páté generace. Násobně rychlejší konektivita umožní například sledování sportovních zápasů v ultravysoké kvalitě, vzrostou také možnosti virtuální a již zmíněné rozšířené reality.

Podpora 5G má být v nadcházejícím období pro uživatele důvodem k pořízení nového mobilu. Vyšší poptávku po takto vybavených modelech samozřejmě dosud brzdí cena. Výrobci nejčastěji 5G modemem vybavují jen ty nejvyšší verze svých top modelů, čemuž odpovídají vysoké pořizovací ceny. Dosavadní vlažný zájem o takové přístroje ilustruje odhad prodeje pouhých 15 milionů kusů za celý letošní rok. V roce následujícím má však zájem o ně vzrůst exponenciálně.

Budou 5G iPhony dražší?

Ceny iPhonů Pro kopírují ceny loňských modelů a základní jedenáctka coby nástupce modelu XR dokonce zlevnila. Tato taktika se Applu vyplatila, zájem o nový nejlevnější iPhone je totiž v porovnání s předchůdcem ještě vyšší. A to byl XR modelem velmi úspěšným, koneckonců stále jde o nejprodávanější smartphone poslední doby (více v článku Nejprodávanější smartphone první poloviny letošního roku je dost drahý).

Zachová Apple svou stávající cenovou politiku i u další generace? To samozřejmě nevíme, názory, že integrace 5G modemu s sebou jisté navýšení ceny přinese, už se však v minulosti objevily.