Apple chystá zásadní změnu, která nepotěší zájemce o nové iPhony

S informací přišel známý analytik Ming-Chi Kuo, který má za sebou dlouhou historii přesných předpovědí ohledně chystaných modelů od Applu. Podle něj vám Apple k novému iPhonu přidá jen kabel s lightningem na jedné a USB-C konektorem na druhé straně. Nabíjecí adaptér a sluchátka budou letos v balení chybět a Apple je bude prodávat samostatně.

Dosud byly sluchátka i nabíječka v balení standardem. Apple v minulosti sice trochu vychytrale přidával do balení pouze pomalé 5W adaptéry s tím, že rychlejší bylo potřeba dokoupit zvlášť, ale loňská generace iPhonů a iPadů se dočkala i rychlejšího 18W adaptéru v balení. Zatímco loni jsme si mohli oddychnout, že Apple konečně udělal správnou věc, letos to bude opět citelný propad.

Kuo krok Applu vysvětluje tak, že nové iPhony mají vyšší náklady na výrobu kvůli podpoře 5G sítí. Osekání základního balení by mělo pomoci tomu, aby cena za novinky zůstala v porovnání s loňskými modely v podstatě stejná. Apple tento krok podle něj zdůvodní i šetrností pro životní prostředí redukcí elektroodpadu, když lidé budou muset dále využívat starší nabíječky.

Kdo si bude chtít pořídit novou, něj bude mít Apple připravený nový 20W adaptér. Z toho už lze vyvodit, že novinky se nedočkají žádných zázračných technologií rychlého nabíjení. V tomto ohledu je konkurence u Androidu mnohem dál, kde existují modely s podporou až 60W nabíjení. Na druhou stranu je pravda, že Apple vybavuje své modely menšími akumulátory a věnuje pozornost hlavně optimalizaci výdrže.

Co se chybějících sluchátek týče, tak se Apple netají tím, že by nejradši co nejvíce svých zákazníků dostrkal ke koupi bezdrátového modelu AirPods. Pokud lidé v balení už nenajdou klasická drátová sluchátka, budou mít o důvod víc vyzkoušet moderní bezdrátový model.

Na fóru Macrumors je celkem znatelná pachuť příznivců Applu, kteří nejsou z této informace příliš nadšeni. Zatímco někteří označují tuto informaci jako nepřijatelnou a tvrdí, že si kvůli tomu nový iPhone nekoupí, jiní už si připravují vtípky, které nepochybně zahltí internet ve chvíli, kdy bude omezený obsah balení oznámen oficiálně. Třeba to, že příští rok vám jen zaměstnanec Applu v obchodu podá nový telefon z ruky do ruky a krabiček se tak zbaví úplně.