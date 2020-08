Apple boří mýtus. Krátký film pro něj oscarový režisér natočil vertikálně

Netradičnost více než devět minut dlouhého snímku vetkal Apple přímo do jeho názvu: jmenuje se jednoduše Vertical Cinema. Ona zvláštnost je ve výsledku bonusem. Díky natáčení na výšku hlavní děj vyplňuje celý záběr, diváka tak neruší žádné rušivé a pro danou scénu nedůležité okolí. Pravda, snímek vynikne především při vertikálním přehrávání na smartphonu, zmizí totiž nevzhledné černé pruhy vyplňující tradiční širokoúhlý formát videa.

Příběh pojednává o kaskadérovi, který právě natáčí akční scénu. Jeho role spočívá ve skoku z výškové budovy, aby coby dablér unikl pronásledovatelům hlavní postavy. Ta si má život zachránit díky padáku. Ten ovšem kaskadérovi v natáčené scéně selže.

Před očima se mu tak následně vybaví momentky z některých jeho dosavadních záskoků napříč rozličnými filmovými žánry. Jsou mu často připomínkou toho, jak moc nevděčnou profesi si vybral. Pomyslnou smetanu totiž následně slízli představitelé hlavních postav, které při natáčení riskantních scén zaskakuje. Jak to vše skončí, se podívejte ve videu.

Režie nejnovějšího přírůstku do krátkometrážní série Shot on iPhone se ujal americký režisér a scenárista Damien Chazelle, který je nejmladším držitelem Oscara v kategorii Nejlepší režie (ocenění získal za snímek La La Land). Do role kaskadéra byl obsazen profesionální kaskadér Tom McComas, který v roce 2009 získal ocenění Sdružení filmových a televizních herců (SAG) za nejlepší výkon kaskadérského souboru ve filmu, a to za film Temný rytíř.

Snímek Vertical Cinema byl natočený výhradně na iPhone 11 Pro, tedy bez použití jakékoli profesionální filmové techniky. V jeho závěru nicméně Apple drobným písmem informuje, že záběry byly pořizovány profesionální filmovou aplikací, použit byl blíže nespecifikovaný doplňkový hardware a snímek byl profesionálně upraven. To patrně z důvodu, aby někdo nenabyl dojmu, že takto kvalitního videomateriálu docílí takzvaně „na první dobrou“, tedy bez dodatečného zásahu profesionálů.