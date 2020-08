iPhony se zakázanou hrou jsou luxusní zboží, chtějí za ně i sto tisíc

Ačkoliv hru z aplikačních obchodů odstranil jak Apple, tak Google, jsou to právě iPhony, ze kterých se s již nainstalovanou hrou Fortnite stalo luxusní zboží. Na rozdíl od Androidů totiž do nich nejde instalovat aplikace jinak než oficiální cestou z obchodu App Store. Takže pokud se vám do vašeho iPhonu také povedlo nainstalovat Fortnite dřív, než jej Apple smazal, sedíte možná na balíku peněz. Alespoň tedy překupníci na internetu si to myslí.

Hra Fortnite je totiž stále hratelná, její odstranění z obchodu totiž automaticky neznamená deaktivaci. Technicky vzato jsou takové telefony nyní ve výhodě, protože mají něco, po čem určitá skupina uživatelů touží, ale nemají se k tomu jak dostat (pokud si tedy raději nekoupí nějaký android). A tak se prakticky okamžitě na internetových tržištích, jako je eBay, objevily nabídky na „speciální“ Fortnite iPhony s cenami, ze kterých přechází zrak.



Co třeba takový čtyři roky starý iPhone 7 za 101 tisíc korun? Takovou cenu na svůj použitý model nasadil díky přítomnosti Fortnitu prodávající z Velké Británie. Dobře, podíváme se po něčem trochu modernějším, a trochu levnějším. Najít se tak dá třeba loňský iPhone 11 Pro Max za 95 tisíc korun z Německa.

Samozřejmě že zdaleka ne každý vyšponoval cenu až tak vysoko a někteří prodejci zkrátka vzali přítomnost populární a nyní „zakázané“ hry jako výhodu, takže se s tím patřičně chlubí i v nadpisech inzerátů. U moderních iPhonů (11, XS) se tak dají najít modely s příplatkem 10–20 tisíc korun oproti běžné ceně, což už není tak nesmyslné jako modely za 100 tisíc, ale stále poměrně úsměvné.

Je otázkou, zda hra Fortnite zůstane zakázána na systému iOS natrvalo, nebo Apple s tvůrcem hry přijdou na nějaký kompromis, aby se mohla do obchodu vrátit. Celá situace je ovšem poměrně složitá a firmy se mezi sebou aktuálně dokonce i soudí, takže je možné, že výsledek tohoto sporu známý jen tak nebude (viz boxík).

Není to poprvé, kdy se z iPhonů stalo horké zboží, a ani to nemuselo být tím, že mají něco navíc. Ještě donedávna totiž Apple začínal prodávat nové modely ve vlnách podle světových zemí, a někde se tak novinky oficiálně objevovaly později. To ovšem znamenalo, že kdo je chce dřív, ale nepatří do „první vlny“, musí si u překupníků značně připlatit (viz článek „Osmička“ za 220 tisíc, „X“ za 84 tisíc. Prodejci šponují ceny iPhonů).