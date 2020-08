Video dokazuje výbavu nejlepšího iPhonu 12. Bude mít zajímavé funkce

Jon Prosser je letos asi nejaktivnější v uvádění informací o chystaných iPhonech 12. Už dříve informoval, že premiéra proběhne 12. října, prodej bude zahájen 19. října s tím, že varianty Pro se do prodeje dostanou až v listopadu.

A právě vrcholné verze Pro Max se týká i další únik informací, které Prosser zveřejnil. Tentokrát jako video na kanálu Front Page Tech. Ve videu účinkuje i samotný telefon, ale z designu nic neuvidíte. Přístroj je v pouzdře a navíc je snímaný tak, aby byl vidět jen displej.

Prosser uvádí, že oním telefonem byl prototyp (tzv. PVT), který je určený pro finální testy a od produkčních kusů by se již neměl lišit. Důležité je, že prototyp ukazuje, jaké funkce či vlastnosti bude telefon mít. Nutno dodat, že právě ukázky z menu dokládají, že vzorek je prototypem a software tedy není finální pro produkční kusy.

Design tak Prosser jen popisuje. Tělo přístroje je tenčí, boky jsou rovné a celkově bude iPhone 12 Pro Max lehčí než předchůdce. Drobně se zvětší panel s objektivy hlavního fotoaparátu. Telefon bude mít větší displej, místo 6,46 palce u předchůdce bude mít panel novinky úhlopříčku 6,7 palce. Zůstává poměrně výrazný výřez v horní části, který bude stejně velký. Opticky však působí menší, protože se zvětšil displej.

Zobrazený vzorek iPhonu měl v nastavení přepínání obnovovací frekvence displeje, a to až 120Hz. Buď trvale, nebo v automatickém režimu, kdy telefon vybere nejvhodnější obnovovací frekvenci. Vysoká obnovovací frekvence displeje by byla dobrou zprávou, jenže podle dostupných informací některé prototypy tuto funkci nemají. Ostatně to dokládají i záběry do menu, že ne každý vzorek musí být funkcí vybavený.



Druhou zajímavou informací je fotoaparát vybavený LiDARem (Light Detection And Ranging). Takovým už Apple od jara osazuje tablet iPad Pro. LiDAR pracuje s odrazem laserového paprsku, a tím měří vzdálenost objektů před sebou. Tato funkce slouží primárně pro rozšířenou realitu, která vytváří prostřední pro kombinaci reálného obrazu s umělým prostředím.

LiDARem zatím mobily nikdo jiný neosazuje, konkurence používá čipy ToF (Time of Flight). Princip je velmi podobný, ale LiDAR by měl být přesnější. Obě funkce se používají i při fotografování pro vytvoření hloubky ostrosti. Jak funguje LiDAR Applu, ukazuje video níže.