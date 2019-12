Nové iPhony tajně sledují vaši polohu a řešení je pouze jedno

Na pochybné chování nových iPhonů (konkrétně u modelu iPhone 11 Pro) upozornil bezpečnostní analytik Brian Krebs. V příslušném menu můžete jednotlivým aplikacím zakázat přístup k poloze telefonu, ovšem pokud tak učiníte u všech dostupných, iPhone i nadále ve stavové liště zobrazuje, že sbírá informace o poloze telefonu.

Pokud chcete toto sledování „natvrdo“ vypnout, nezbývá vám nic jiného, než polohovací služby zakázat jako takové pro celý telefon - pak jej od přístupu k poloze zcela odstřihnete a nadále už data o poloze nesbírá. Biran Krebs nicméně dodává, že v dřívějších verzích systému iOS se zakázání všech jednotlivých aplikací v podstatě rovnalo stopce pro polohovací služby jako takové. To už nyní neplatí.

Apple toto chování odůvodňuje tím, že zkrátka v systému existují nástroje, které data o poloze telefonu sbírají, ovšem zároveň se neobjevují v seznamu všech nástrojů, kterým udělujete manuální výjimky. Podle zástupců firmy není toto chování ničím neobvyklým.



Krebs naopak namítá, že to je přinejmenším zvláštní chování ze strany této firmy a zejména ve chvíli, kdy třeba v reklamách na novinky zdůrazňuje, že dbá na soukromí uživatele. V iPhonech tak zkrátka máme stále služby, které sbírají data a my se nemáme jak dozvědět, které to jsou, ani proč to dělají. Jediné, co tak můžeme udělat, je iPhonu zkrátka kompletně sledování polohy zakázat.