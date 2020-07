Fotomobily s jednou čočkou narazily na svůj strop, ukazuje test iPhonu SE

Nový Apple iPhone SE (2020) získal v testu fotomobilů organizace DxO Mark solidní skóre 101 bod. To je navlas stejná hodnota, jakou si v roce 2018 připsal tehdejší dostupnější (ale ne tak levný) iPhone XR nebo v létě loňského roku cenově dostupný Google Pixel 3a.

Jeho „dospělý“ sourozenec Google Pixel 3 z podzimu 2018 pak drží skóre 102 body a je tak v žebříčku i nadále nejvýše postaveným fotomobilem s jedinou čočkou hlavní sestavy fotoaparátu. Je to dáno i tím, že obzvlášť mezi telefony, které mají z hlediska foťáku slušné ambice, už je jedna čočka vzácností a výrobci volí vícenásobné sestavy se širokoúhlými snímači nebo zoomem.

Nicméně o rok a půl mladší iPhone SE s modernějším procesorem, který je s jednou čočkou foťáku dnes docela výjimkou, starší soupeře nepřekonává, což ukazuje, že tento typ fotoaparátu svým způsobem narazil na jistý strop svých možností. Ne že by nebylo možné schopnosti foťáku dále posouvat, ale s více čočkami je to pro výrobce fotomobilů snazší, a tak do tohoto posunu příliš neinvestují.

Skóre tedy vlastně zároveň naznačuje, že se u Applu s vývojem foťáku iPhonu SE rozhodně nijak nepárali, což je u cenově dostupného smartphonu poměrně logické. Hardware s 12megapixelovým čipem a optikou o světelnosti f/1.8, optickou stabilizací a PDAF ostřením použil už v roce 2016 tehdejší iPhone 7 a i ten především vylepšoval optiku. Apple tedy vsadil na osvědčené řešení, které však nijak dramaticky nepřizpůsobil novému hardwaru v podobě procesoru A13, který obraz pomáhá zpracovávat. Vlastně nebyl důvod, fotografie jsou na smartphone dané kategorie dostatečně kvalitní.

Žebříček fotomobilů DxO Mark – vybrané modely s dobrým poměrem výkon/cena 121 – Xiaomi Mi Mi Note 10 Pro

113 – Honor 20 Pro

104 – Asus Zenfone 6

102 – Google Pixel 3

102 – Xiaomi Redmi K20 Pro

101 – Apple iPhone SE (2020)

101 – Apple iPhone XR

101 – Google Pixel 3a

97 – Lenovo Z6 Pro

95 – Realme X2 Pro



Co se jednotlivých disciplín týče, u samotného focení dostal iPhone SE 103 body, za nahrávání videa pak 98 bodů, opět hodnoty velmi blízké výše zmíněným soupeřům. DxO Mark chválí dobrou expozici za dobrého světla a výborné podání barev. Solidní je za dobrého světla i množství detailů. Podle DxO Mark se může iPhone SE v mnohém při fotografování vyrovnat iPhonu 11, tedy letošnímu modelu ze středu nabídky Applu s dvojitým foťákem. SE ztrácí právě přítomností jediné čočky, nezískává tedy v hodnocení DxO body navíc za širokoúhlý foťák a zároveň jeho hardware znamená, že na soupeře ztrácí v oblasti bokeh efektu při portrétní fotografii a především také u zoomu.

Kdo ale s těmito prvky při fotografování mobilem příliš nepracuje, měl by být s kvalitou snímků spokojen. DxO Mark sice upozorňuje na větší množství šumu a odpovídající pokles kvality u nočních snímků, ale opět nejde o nic dramatického a výsledky odpovídají zmiňovaným soupeřům.

Dosažené skóre v testu DxO Mark tedy řadí iPhone SE mezi dobré fotomobily, s přihlédnutím k ceně pak lze konstatovat, že je to i výhodný fotomobil. Bude zajímavé sledovat, jak si v případném testu organizace povede chystaný Google Pixel 4a, který má být přímou konkurencí iPhonu SE a který by přece jen měl kvality svých starších sourozenců, kteří teď mají s iPhonem prakticky shodné skóre, posunout o něco dál. Že to však nebude o moc, ukazuje skóre Pixelu 4, který s dvojicí čoček foťáku získal v testu DxO Mark 112 bodů.