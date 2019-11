Remíza se Samsungem, iPhone 11 Pro Max konečně prošel testem fotomobilů

Nový iPhone 11 Pro Max získal v testu kvality fotoaparátu organizace DxO Mark hodnocení 117 bodů. To ho v aktuálním žebříčku řadí na dělené třetí místo, před ním jsou totiž Huawei Mate 30 Pro a Xiaomi Mi Note 10 Pro (Mi CC9 Premium Edition) se skóre 121 bod. Nejnovější iPhone se o svou pozici dělí se Samsungem Galaxy Note 10+ (a také s jeho 5G verzí), jen o bod zpět je dvojice modelů Huawei P30 Pro a Samsung Galaxy S10 5G.

V podstatě tak iPhone splnil očekávání. Že bude v testu vysoko, bylo téměř jasné. Přitom se dalo předpokládat, že se na absolutní špičku stejně jako iPhony v minulosti nedostane. Novinka tak skončila tak vysoko, jak jen to šlo.

Dosažené skóre ukazuje, jak se v posledním roce na fotoaparáty soustředí všichni výrobci a „hra“ se do jisté míry vyrovnává. Vždyť loňské samsungy například za iPhony ve skóre zaostávaly a Xiaomi bylo v nedohlednu, teď s nimi iPhone přímo soupeří.

Za pozornost stojí, že iPhone 11 Pro Max je v nejužší špičce jediným modelem s klasickým trojitým fotoaparátem, většina soupeřů má ještě čtvrtý ToF senzor, Xiaomi zase používá dvě čočky zoomu. Povšimnout si také můžeme náskoku na Pixel 4 od Googlu, který má jako jediný z výtečných fotomobilů pouze dvojitý foťák: se skóre 112 bodů zaostává za iPhonem o 5 bodů.

Loni byl rozestup tehdy aktuálních modelů, tedy Pixelu 3 a iPhonu XS Max, podobný, 4 body. A levnější iPhone XR za Pixelem o bod zaostal, což znamená, že i letošní levnější typ iPhone 11 by na tom mohl být s Pixelem 4 hodně podobně.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky 121 - Huawei Mate 30 Pro

121 - Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)

117 - Apple iPhone 11 Pro Max

117 – Samsung Galaxy Note 10+ 5G

116 – Huawei P30 Pro

116 – Samsung Galaxy S10 5G

114 – OnePlus 7 Pro

113 – Honor 20 Pro

113 – Samsung Galaxy S10+

112 – Google Pixel 4

112 – Huawei Mate 20 Pro

110 – Xiaomi Mi 9

106 – Apple iPhone XS Max

104 – Asus Zenfone 6

103 – HTC U12+

102 – Google Pixel 3

102 – Xiaomi Redmi K20 Pro

99 – Google Pixel 2

99 – LG G8 ThinQ

97 – Apple iPhone X

97 – Lenovo Z6 Pro

94 – Apple iPhone 8 Plus

94 – Sony Xperia 1

90 – General Mobile GM9 Pro

88 – Apple iPhone 7 Plus

85 – Nokia 9 PureView

85 – Samsung Galaxy A50

80 – Motorola Moto G7 Plus

68 – Apple iPhone 5s

Zajímavosti odhalíme i při pohledu na jednotlivé disciplíny a detaily hodnocení. Podle všeho iPhone 11 Pro Max exceluje v natáčení videa, za něj získal 102 bodů, což je dělené první místo s Xiaomi Mi Note 10 Pro. Za fotografování má iPhone nově 124 body, což je třeba sedm bodů před Pixelem 4, ale dva body za špičkovými samsungy, šest za Xiaomi a osm za nejlepším modelem Huawei.

Na nejlepší fotomobil v podobě Huawei Mate 30 Pro ztrácí aktuální top model Applu hlavně v oblasti šumu, horší je i noční režim a bokeh efekt, výrazná ztráta pak přichází u zoomu. Tady si dokonce vede mnohem lépe i Pixel 4. Naopak nadstandardně dobře je na tom širokoúhlá kamera vrcholného iPhonu, ta je stejně dobře hodnocena jako u Samsungu Galaxy Note 10+.

Celkově se potvrzuje, že je iPhone 11 Pro Max opravdu špičkovým fotomobilem. A vlastně si může pro našince připsat přeci jen pomyslný primát: Xiaomi Mi Note 10 Pro se na trh teprve chystá a s Huaweiem Mate 30 Pro je to skutečně složité, takže je to po boku špičkového Notu od Samsungu nejlepší fotomobil, který lze na našem trhu zakoupit. A platí to i pro kompaktnější provedení iPhone 11 Pro, to má sestavu fotoaparátu úplně stejnou jako větší model Max.