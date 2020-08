Nejdražší jablko světa. Apple se blíží k tržní hodnotě dvou bilionů dolarů

Hranici tržní kapitalizace dvou bilionu dolarů překročil poprvé v historii ropný kolos Saudi Aramco loni v prosinci krátce po vstupu na burzu. V současnosti se nicméně jeho tržní hodnota pohybuje okolo 1,76 bilionu dolarů (39,12 bilionů korun). Apple je nejhodnotnější firmou světa od minulého týdne, kdy saúdskoarabskou ropnou firmu předběhl.



Milníku jednoho bilionu dolarů tržní kapitalizace Apple dosáhl v srpnu 2018. Byl první firmou na světě, která částku překročila. Stalo se to 42 let po založení firmy a 117 let poté, co se společnost US Steel stala první firmou s tržním oceněním přes miliardu dolarů, upozornil tehdy Guardian.

Skupinka dolarových miliardářů má nového člena

Technologickému gigantu se daří pod vedením generálního ředitele Tima Cooka. Od roku 2011, kdy převzal křeslo po zakladateli firmy Stevu Jobsovi, uvedla firma chytré hodinky Apple Watch, model mobilního telefonu iPhone X a zabrousila i do nových oblastí, například do streamovacích služeb s platformou Apple TV+.

Od Cookova nástupu do pozice generálního ředitele se hodnota akcií Applu zvýšila víc jak osmkrát z 53 dolarů (1 178 korun) na víc jak 450 dolarů za kus (víc jak deset tisíc korun).



Tim Cook se nyní připojuje k dolarovým miliardářům. Aktuálně vlastní bezmála 848 tisíc akcií firmy v hodnotě 375 milionů dolarů (víc jak 8,3 miliard korun). Výnosy z předchozích prodejů akcií a dividend přispívají k jeho jmění dalšími 650 miliony dolary (bezmála 14,45 miliard korun), vyplývá z tabulky sestavované agenturou Bloomberg.

Bohatství ve výši jedné miliardy dolarů je sice pro absolutní většinu lidí nedosažitelná, v žebříčku nejbohatších lidí světa však na přední příčky zdaleka nestačí. Například ve výše zmiňované tabulce miliardářů se Tim Cook nepodívá ani vzdáleně do první pětistovky. Na tu je v současnosti potřeba alespoň 4,5 miliardy dolarů (zhruba sto miliard korun).

V jednom ohledu je však Cookovo bohatství přeci jen „hmatatelnější“. Většina nejbohatších lidí jako třeba Bill Gates, Jeff Bezos nebo Mark Zuckerberg vykazuje vysoký majetek zásluhou významných akciových podílů ve svých firmách. Naproti tomu Cook, který si loni přišel na 125 milionů dolarů (skoro 2,78 miliard korun), drží jen 0,02 procenta akcií Applu, upozornil Guardian.