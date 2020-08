Jablko za dva biliony dolarů. Hodnota Applu zdolala historický milník

17:21 , aktualizováno 17:50

Apple se ve středu stal první americkou firmou, jejíž tržní hodnota přesáhla dva biliony dolarů (44 bilionů Kč). Hranici jednoho bilionu překonal výrobce iPhonů teprve před dvěma roky, letos si jeho akcie připsaly již téměř 60 procent. Investoři věří, že firmě se v pokoronavirovém světě bude dařit ještě lépe, napsala agentura Reuters.

FILE PHOTO: Apple CEO Tim Cook speaks during Apple's annual Worldwide Developers Conference in San Jose, California, U.S. June 3, 2019. REUTERS/Mason Trinca/File Photo | foto: Reuters