John Deere už nechce být woke. Podlehl tlaku konzervativců a řadí zpátečku

Společnost John Deere v úterý na sociální síti X uvedla, že se již nadále nebude účastnit přehlídek kulturního povědomí a její podnikové zdroje se zaměří výhradně na profesní rozvoj, navazování kontaktů, mentoring a nábor zaměstnanců. Informaci přinesl portál Fox Business.

„Důvěra v naše zákazníky a naopak jejich důvěra v nás jsou pro všechny v John Deere nesmírně důležité. Plně si ji hodláme zasloužit každý den a všemi možnými způsoby,“ stálo v příspěvku spolu s celým prohlášením.

Tradiční americká firma kráčí ve stopách značky Tractor Supply. Obě se v poslední době staly terčem stejného konzervativního aktivisty na sociálních sítích. Je tak v průběhu jediného měsíce druhou firmou, která se k tomuto kroku rozhodla.

Firma se sídlem v Moline ve státě Illinois se stala nejnovější obětí konzervativního komentátora Robbyho Starbucka, který 9. července ve svém internetovém příspěvku slíbil, že její woke iniciativy demaskuje.

„Mírně řečeno se zdá, že společnost John Deere zapomněla, kdo jsou její zákazníci. Sám mám farmu a jsem znechucený, že kdysi skvělá americká značka se nyní vydala touto cestou a zjevně se hlásí k politice, která je diametrálně odlišná od hodnot většiny farmářů,“ napsal Starbuck na X.

Napadl firmu za to, že údajně financovala akci Pride, podporovala používání ženských toalet transsexuály a finančně podporovala skupiny svých zaměstnanců věnujících se problematice LGBTQ. Zprávu přinesla agentura Bloomberg.

