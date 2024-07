Český e-shop s biokosmetikou má problémy. Objednávky neřeší, na maily nereaguje

„V úterý 2. července zboží objednáno a zaplaceno. V pondělí 22. července nemám ani zboží ani peníze. Na písemnou komunikaci nikdo nereaguje, a když jsem se snažila několikrát dovolat na linku, po hodině čekání se hovor odpojil. Chápu, že mohou nastat problémy, ale styl „mrtvého brouka“ i přesto, že se na e-shopu aktualizuje skladová zásoba produktů, mi nepřijde úplně rozumný ani fér,“ napsala nespokojená zákaznice e-shopu Biooo.cz na srovnávači Heureka.cz.

Biooo.cz Od roku 2008 je jedním z největších prodejců přírodní kosmetiky v Česku. Společnost provozuje e-shop, pět kamenných prodejen a velkoobchod. E-shop prodává více než 250 značek z celého světa a 7 tisíc produktů.

Srovnávač Heureka navíc v pondělí obchod Biooo.cz z důvodu zvýšené nespokojenosti zákazníků zablokoval.

„Na kontrolu správnosti cen, dostupnosti zboží, správnosti názvů, ale také i na zákaznická hodnocení jednotlivých obchodníků jsme dost přísní. Naším prvořadým cílem jsou správné informace pro zákazníky a doporučování kvalitních obchodů. Proto, pokud e-shopu začnou přibývat negativní recenze v rámci služby Ověřeno zákazníky, e-shop na Heurece blokujeme, aby se nezobrazoval a další zákazníci neměli špatnou nákupní zkušenost,“ doplnil důvod tiskový mluvčí srovnávače Heureka Martin Žabka.

Negativních recenzí každým dnem přibývá nejen na Heurece, ale také na dalších recenzních webech či sociálních sítích. A problém je vždy stejný: Objednané zboží ani po několika dnech nedorazí, na infolinku se nelze dovolat, na e-maily nikdo nereaguje.

„Jedná se o jednu z dvou nebo tří větších známějších značek, o kterých se momentálně ví, že začínají mít problémy s hrazením svých závazků. Klientské objednávky a nejčastěji vracení plateb za ty zrušené, jsou většinou prvním místem, kde je to poznat,“ řekl expert, který nechtěl být jmenován.

Podle něj jde patrně o dozvuky změn na trhu s e-shopy z posledních let. Navíc řada značek podcenila konkurenci, která sem přišla z dalších evropských zemí nebo nezvládla v některých segmentech skokové zdražení reklamy a provozu výdejních míst.

Recenze na zákaznickém webu popisují také situaci na prodejnách. (23. července 2024)

„Na druhou stranu je třeba konstatovat, že česká e-commerce je zdravá a jedná se spíše o výjimky a zákazník se rozhodně nemusí bát. Doporučujeme řídit se podle recenzí, které velice rychle naznačí, že je něco špatně i s doposud bezproblémovým internetovým obchodem. Také je třeba říct, že věřím, že i ve zmíněném případě je stále možné najít řešení,“ podotýká expert.

Změna systému i logistických procesů

Také Česká obchodní inspekce (ČOI) v těchto dnech eviduje podání od spotřebitelů, která obdržela v souvislosti s e-shopem Biooo.cz. „Podání se týkala nedodání objednaného a zaplaceného zboží, respektive nevrácení peněz za nedodané zboží, případně nekomunikace ze strany e-shopu,“ potvrdil tiskový mluvčí ČOI František Kotrba.

Redakci iDNES.cz se nakonec podařilo získat od samotné firmy Biooo.cz vyjádření s vysvětlením, proč nyní objednávky váznou.

„V posledních dvou měsících jsme implementovali změny ve skladových a logistických procesech s cílem zlepšit efektivitu a kvalitu našich služeb. Bohužel, tyto změny neproběhly tak hladce, jak jsme očekávali, což vedlo k problémům s objednávkami a odesíláním. Chápeme, že to mohlo způsobit nepříjemnosti a omlouváme se za to. Aktuálně můžeme potvrdit, že situace se stabilizovala a jsme schopni zpracovávat nové objednávky bez problémů. Je nám líto způsobených nepříjemností na straně zákazníků,“ poslala redakci iDNES.cz Lalia Irena Diopová, asistentka ředitele Biooo.cz.

