Z nuly na sto za sedmnáct minut. Příští rok se bude nabíjet bleskově

100W, 120W nebo i rychlejší nabíjení slibují výrobci mobilů, které by mohly na trh dorazit už začátkem příštího roku. Souvisí to s nástupem nadcházející generace standardu USB4 a také příchodu nejvýkonnějšího procesoru od výrobce Qualcomm, modelu Snapdragon 875. Právě ten by měl takto rychlé nabíjení jako první umožnit, později se k němu snad přidají i některé levnější čipy.

Zatímco například výrobce Xiaomi už technologii dokonce předvedl na prototypu svého zařízení (více v článku Náš smartphone nabijeme za sedmnáct minut, ukazuje Xiaomi), až 120W varianty by měli v současnosti testovat další výrobci jako Vivo, Asus, Huawei (Honor) a Nubia. Všichni tito výrobci chtějí technologii provázat se segmentem herních smartphonů, které potřebují nabíjet velice často.

Demonstraci 100W technologie už ukázalo právě výše zmíněné Xiaomi, které tímto způsobem dovede nabít telefon do plné kapacity za pouhých sedmnáct minut. Logicky se však možnosti budoucích rychlonabíječek budou odvíjet i od kapacity akumulátorů, které v poslední době opět mírně rostou a hranice velice slušné výdrže se zvedá z 4 000 na 5 000 mAh. Tou také začíná disponovat čím dál víc modelů.

V současnosti je rekordmanem v oblasti rychlého nabíjení výrobce Realme, který u modelu X50 Pro 5G nabízí 65W rychlonabíjení. Telefon je navíc dostupný i na českém trhu a my jej již stihli otestovat (viz recenze Supervýkonný smartphone v boji o přízeň. Test Realme X50 Pro 5G). Už právě 65W nabíjení je v dnešní době velice obdivuhodné a telefon se skutečně na plnou kapacitu dostane za méně než čtyřicet minut.