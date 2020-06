Apple objevil další věc, kterou má Android už dvanáct let

Na vývojářské konferenci WWDC 2020, kterou Apple vzhledem k probíhající pandemii výjimečně pořádal jen prostřednictvím online streamu, byla představena nová verze mobilního operačního systému iOS 14. Spekulace, že firma systém přejmenuje a začne číslování znovu od jedničky (iPhone OS 1 apod.) se tak nepotvrdily, iOS pokračuje s číslovkou 14.

Začněme těmi nejzásadnějšími změnami, které se týkají vzhledu samotného systému. První a asi nejdůležitější novinkou jsou widgety, což jsou informační či funkční nástroje, které můžete umístit na domácí plochu mezi ikony aplikací. Zároveň je mohou i zastoupit, například místo ikony služby pro počasí si můžete na domácí plochu rovnou umístit widget této služby, který rovnou zobrazuje aktuální teplotu, blížící se srážky a další informace. Widgety v iOS jsou navíc přizpůsobitelné i velikostně, takže je můžete mít jak v menším čtverečku, tak je třeba roztáhnout i přes celou šířku aplikačního menu.

Asi nemusíme lidem, kteří v minulosti vlastnili nějaký telefon s operačním systémem Android, připomínat, že widgety jsou věc, kterou má tento konkurenční systém už od začátku své existence, tedy od roku 2008. Jejich velikost na domácí ploše pak šlo měnit už od verze 3.1, tedy od roku 2011. Apple nicméně widgety alespoň designově sjednotil, aby ladily se vzhledem systému.

Druhou novinkou je správa aplikací App Library, která by se zjednodušeně dala nazvat jako nové aplikační menu, které vám třídí aplikace do složek podle kategorie i frekvence používání. Je to v podstatě chytřejší varianta ke klasickým složkám, do kterých pouze manuálně skládáte aplikace.

Do funkčních novinek systému přibyl třeba režim picture-in-picture, tedy možnost zobrazit okno jedné aplikace během používání jiné. V praxi to znamená, že můžete mít například spuštěné přehrávání filmu v okně a zároveň mít na zbytku displeje zobrazené okno zpráv nebo třeba mít puštěný videohovor a zároveň si prohlížet internet.

App Clips jsou zjednodušené karty „velkých“ aplikací, které mají specifickou funkci, zpravidla aktivovanou například naskenováním QR kódu nebo přečtením NFC čipu. Funguje to třeba tak, že vám v rámci aplikace pro placení parkovacího poplatku po načtení kódu vyskočí jen okno s možností platby bez nutnosti startovat celou aplikaci.

Funkční i designovou změnou si prošlo menu zpráv, ve kterém si nyní lze zvolit oblíbené kontakty a připnout je na pevnou pozici nad příchozími zprávami. Pokud se účastníte skupinové konverzace, její ikona se dynamicky mění na základě toho, kdo poslal zprávu jako poslední a kdo je v psaní zpráv nejvíce aktivní.

Apple také vylepšil aplikaci Mapy, ve kterých je nově brán větší zřetel na cyklisty nebo majitele elektromobilů. Jezdcům na kolech teď například mapy zobrazují i převýšení jejich naplánované cesty či upozorní na místo, kde jsou schody. Řidiče elektromobilů zase potěší fakt, že mapy nově berou v potaz dojezd jejich vozidla a cestu umí naplánovat tak, aby byli poblíž nějaké nabíjecí stanici.

Další drobnější změny se týkají například funkce překladače, který disponuje konverzačním režimem. V něm umí v reálném čase překládat konverzaci mezi dvěma lidmi a rozpozná, kdo právě mluví kterým jazykem. Apple také optimalizoval využívání hlasové asistentky Siri, která nově nabízí výsledky příkazů formou notifikací a nevyruší vás tak už z aktuální činnosti v telefonu. Optimalizace se týká i připojení sluchátek AirPods, které nyní lépe zvládají připojování mezi různými zařízeními.

Zajímavou novinkou je pak také možnost využít iPhone nebo Apple Watch jako náhradu klíčů od auta. V aplikaci CarKey budete moci navíc i sdílet přístup k automobilu s více uživateli, pokud jim prostřednictvím aplikace přidělíte patřičná oprávnění. To se hodí například při sdílení jednoho vozu v rodině. Vylepšeními si také prošla aplikace CarPlay (možnost měnit tapety a více funkcí pro elektromobily).

Betaverze systému iOS 14 bude pro zájemce dostupná v červenci, pro veřejnost pak na podzim. Novou verzi si užijí majitelé všech iPhonů od modelu 6s a novějšího. Dobrou zprávou tedy je, že na rozdíl od loňské verze letos o novinky nepřijde nikdo další, loni totiž ze seznamu podporovaných zařízení pro nové verze systémů vypadly modely 5s a 6/6 Plus.