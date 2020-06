Je to podvod. Bratr narkobarona prodává zlatý iPhone za půlku ceny

Společnost Escobar Inc. představila už třetí smartphone své značky. Po dvou telefonech s ohebným displejem se teď firma rozhodla zasadit úder rivalovi – firmě Apple, vůči které se hodně vymezuje – doslova a do písmene jeho vlastními zbraněmi. Nový smartphone Escobar Gold 11 Pro 256 GB totiž není nic jiného než Apple iPhone 11 Pro ve zlaté barvě.

Escobar to tentokrát dokonce přiznává a na svých stránkách přidává „logické“ vysvětlení, proč může telefon nabízet za tak lákavou cenu. Escobar Gold 11 Pro se třemi vrstvami 24karátového zlata totiž inzeruje za lákavých 499 dolarů, tedy asi 12 tisíc korun. Přitom iPhone 11 Pro s 256 GB pamětí oficiálně stojí 1 149 dolarů (v Česku oficiálně 34 590 korun).

Každý ze dvou tisíc kusů údajné limitované edice totiž není nový, ale repasovaný iPhone. I tak ale nabídka vypadá příliš lákavě na to, aby to byla pravda: třeba na aukčním portálu eBay se repasované iPhony 11 Pro nabízí za ceny zhruba od dvaceti tisíc korun, to jsou ovšem verze se základní pamětí. Escobar má navíc v tomto ohledu již dost pochybnou pověst: své první dva smartphony totiž firma zatím prokazatelně svým skutečným zákazníkům nedodala.

Ostatně, těžko uvěřitelný příběh značky, která prý chce nabízet špičkové produkty za nízké ceny, jsme si otestovali na vlastní kůži. Ovšem namísto ohebného telefonu Escobar Fold, který firma představila jako první, nám dorazila kniha se životopisem Roberta Escobara, bratra slavného narkobarona Pabla Escobara. A s ní slib, že nám firma dodá namísto modelu Fold rovnou nový Fold 2.

Už od počátku přitom byly aktivity společnosti Escobar velmi pochybné. Model Escobar Fold, který byl očividně jen zlatou folií polepený Royole Flexpai (ačkoli to firma vyvracela), nabízel Escobar za 349 dolarů (tehdy v přepočtu asi 8 tisíc korun), zatímco Flexpai v té době stál v zahraničních internetových obchodech v přepočtu asi 30 000 korun. Fold 2, což byl zlatou fólií upravený Samsung Galaxy Fold, pak firma nabízela za cenu od 399 dolarů, tedy v podstatě méně než za čtvrtinu původní ceny revolučního samsungu.

Firma se ale chytrým marketingem snaží nalákat alespoň někoho k tomu, aby si její produkty pořídil. Kromě vymezování vůči Applu, na který podal Roberto Escobar dokonce i žalobu o 2,5 miliardy dolarů kvůli bezpečnostní chybě ve službě FaceTime, také Escobar sem tam některý ze svých výtvorů poskytne různým YouTuberům a dalším osobnostem sociálních sítí. Těchto několik jedinců patří k vyvoleným, kteří produkty firmy skutečně drželi v rukou, moc dalších takových, kromě spoře oděných modelek z klipů firmy, však není.

Marques Brownlee @MKBHD So I opened the package the Escobars sent me.... video coming tomorrow ☠️ https://t.co/4IOTtOUggt oblíbit odpovědět

Se svou „novinkou“ Escobar Gold 11 Pro firma vykročila i proti některým kritikům, kteří její aktivity prokoukli a podobně jako my proti nim od počátku varují. Patří k nim například i známý Marques Brownlee nebo britský tech YouTuber Arun Maini. Oba natočili videa, ve kterých Escobar Gold 11, který si samozřejmě neobjednali, ukazují. Ale zároveň varují před tím, aby si ho kdokoli zkoušel objednávat.

„Jedinými platebními metodami jsou převod na účet, kryptoměny nebo Western Union,“ říká například ve svém příspěvku Brownlee, proč by měli lidé při koupi zpozornět. Platbu provedenou tímto způsobem totiž v podstatě nelze získat zpět. „Neúčtují si žádné poštovné, ať jste kdekoli na světě, což naznačuje, že nemají v úmyslu vám telefon poslat, varuje zase Maini.

Arun Maini @Mrwhosetheboss I've never had a more unexpected smartphone delivery. Video soon oblíbit odpovědět

Před aktivitami společnosti varuje například i stránka escobarscam.com, kterou shodou okolností vytvořil jeden z nespokojených zákazníků z České republiky. I on si, podobně jako my, objednal Escobar Fold, ale přístroj nedorazil. I on dostal jen knihu, byť v trochu jiném provedení, než je ta naše. Ani on nezískal své peníze zpět a firma již po několik měsíců nereaguje na jeho dotazy. Stejná je situace i v našem redakčním případě: zástupci společnosti Escobar přestali komunikovat.

K dotazům ohledně propojení s pochybnou firmou někdejšího účetního kartelu z Medellínu se nevyjádřili ani zástupci Royole a nereagovali ani zástupci platební společnosti Klarna, která platby u prvních objednávek vyřizovala (a peníze nevrátila). Vzhledem k těmto faktům je tak naivní se domnívat, že repasovaný pozlacený iPhone 11 Pro komukoli dorazí.