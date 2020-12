Apple se ptá zákazníků, jak může ještě víc ošidit balení iPhonů

O tom, že Apple výrazně zredukuje balení iPhonů, se spekulovalo již dříve a s příchodem nové řady iPhone 12 se to potvrdilo. Následně Apple zredukoval balení o nabíječku a sluchátka i dalších modelů, které zůstávají v jeho nabídce. Vyjma starších skladových zásob tak všechny aktuálně nabízené iPhony už v balení nabíječku a sluchátka nemají.

Apple postupuje tradičně velmi pečlivě a nestřílí od boku. Takže na absenci sluchátek a nabíječky se nejprve ptal v dotaznících vybrané skupiny zákazníků. A zřejmě z odpovědí usoudil, že ošizené balení nebude problém.

Nyní podle serveru 9To5Mac rozeslal Apple vybraným zákazníkům nový dotazník, v kterém se dotazuje, jak podstatné je v balení další příslušenství. A to konkrétně kabel (USB-C/Lightning), špendlík na otevření otvoru SIM a obvyklá sada nálepek s logem nakousnutého jablka.

Na první pohled je to už poněkud absurdní, když odstraní z balení i toto, tak nakonec opravdu může prodávat iPhony obtočené bublinkovou fólií a zatavené do pytlíku. Jenže to zřejmě nebude důvod jeho dotazů.

Dotazy budou souviset s bezdrátovou budoucností, s kterou Apple už koketuje. Podle ní se už iPhony nebudou jakkoliv pevně připojovat. Nabíjení bude bezdrátové, což souvisí i s letošní premiérou bezdrátového „konektoru“ MagSafe. Ten zatím slouží pro bezdrátové nabíjení, ale teoretické možnosti má mnohem širší.

Pokud by Apple konektorovou výbavu směřoval tímto směrem, tak už opravdu kabel v balení potřebný nebude, datové připojení se stejně dnes už většinou řeší bezdrátově. Telefon tak může přijít i o konektor, což jen prospěje ochraně telefonu před vlhkostí.

Nálepky řešit nemusíme, to je drobnost, ale i případná absence špendlíku na SIM dává nahlédnout do budoucnosti. Tou je elektronická SIM, takzvaná eSIM, žádná aktuální novinka. Tu Apple už několik let používá, ale vždy v kombinaci se slotem na jednu fyzickou SIM. A není v tom sám, třeba první Motorola Razr už vůbec slot na SIM nemá, bez eSIM je nepoužitelný.

Apple sice eSIM nenasadil jako první, ale jako v mnoha jiných případech tuto technologii zpropagoval, a ta se postupně začala šířit světem. Je velmi pravděpodobné, že časem si představuje iPhony jen s elektronickou SIM. Současnou situaci s jedním slotem na fyzickou kartu a druhou elektronickou tak můžeme brát jako přechodné období. Dodejme, že eSIM už podporují všichni tři tuzemští operátoři.

V průzkumu Applu mezi jeho zákazníky se pak objevila ještě jedna zajímavá otázka. Ta směřuje k používání Face ID, tedy odemčení mobilu pomocí skenu obličeje. Apple totiž již před časem u iPhonů prakticky zrušil senzor otisků prstů (Touch ID), jenž má aktuálně jen iPhone SE, a přešel na sken obličeje.

Ač je tato funkce v případě iPhonů špičková, což se o skenech obličeje u konkurence mnohdy říct nedá, tak současná situace jí nenahrává. Face ID si leckdy neporadí s obličejem v roušce, a ač se Apple takto přímo svých zákazníků neptal, tak je jasné, že problém musí řešit. Spekuluje se proto, že v příští generaci iPhonů by se senzor otisků prstů mohl vrátit. Otázkou je, jestli v displeji, na boku nebo na zádech.