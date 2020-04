Konečně nový iPhone SE. Cena je na Apple skvělá, výbava pak velmi dobrá

Asi žádný výrobce si nemůže dovolit takovou recyklaci jako Apple s novým modelem SE. Ten vychází z iPhonu 8, a to doslova. Až na vyšší výkon a několik málo vylepšení to je v podstatě totožný smartphone. Tím přímo navazuje na předchozí stejnojmenný model SE z roku 2016. To může být při vyhledávání matoucí, Apple novinku nijak neodlišuje, ani třeba označením letošního roku.



Ten byl rovněž pro Apple netradičně představen na jaře, a nikoliv v obvyklém zářijovém termínu. A podobnosti pokračují, původní iPhone SE přímo vycházel ze staršího iPhonu 5s a dostal výkonnější procesor. To samé platí pro stejnojmennou novinku. Ta má také vyšší výkon, jinak to je iPhone 8 z roku 2017.

Uvnitř se však oba modely částečně odlišují. Hlavním rozdílem je použití nového vlastního procesoru A13 Bionic, který používají loňské top modely včetně vrcholného iPhonu 11 Pro. Výkonu tedy bude u jinak jednoduchého smartphonu více než dost. Informace o kapacitě operační paměti prozatím není známa, Apple ji totiž běžně nezveřejňuje. Původní iPhone 8 měl procesor A11 Bionic a operační paměť 2 GB. Zvětšená verze Plus potom 3 GB. iPhone SE druhé generace bude existovat jen v jedné velikosti, té základní.

Vedle zmíněného nového procesoru, který patří mezi aktuálně nejvýkonnější čip současnosti, je výbava novinky shodná s iPhonem 8. Stejný je displej a fotoaparáty i vše ostatní. Tedy až na nově přidanou podporu wifi 6 a možnosti použití druhé elektronické eSIM.

Recyklace podle Applu

Nic víc oproti iPhonu 8 novinka nenabízí. I kapacity úložiště jsou shodné s osmičkou. Nový iPhone SE bude mít paměť 64 GB, 128 GB a 256 GB. Nejvyšší variantu už pak Apple u doprodávaného modelu 8 od loňska nenabízel a nyní již logicky v nabídce značky není.

Rozměry i design jsou s iPhonem 8 naprosto shodné. Apple tak v roce 2020 představil novinku, která svým designem přímo navazuje na iPhone 6, protože ten tehdy nový design přinesl jako první. A je to hodně starý design, protože iPhone 6 se začal prodávat už v roce 2014. To je bezesporu v rámci chytrých telefonů unikát v dlouhověkosti. Nechybí tak senzor otisků pod displejem, odemykání obličejem podporováno není.

Opět je použit hliníkový rámeček a záda jsou skleněná. Změnou jsou barevná provedení. Novinka má vždy černé čelo. Jinak bude nabízen v bílé, černé a červené barvě. iPhone 8 byl do nynějška nabízen v šedé, stříbrné, zlaté a rovněž červené.

Ovšem původní iPhone 8 ve stříbrné barvě je prakticky rovněž bílý. Podle oficiálních snímků však bude novinka „bělejší“. Červená verze je součástí řady (PRODUCT) RED, původně určená pro charitativní grant pro boj s HIV/AIDS. Nově však půjde část z ceny i do globálního fondu pro boj s nemocí covid-19.

Stejné ceny jako kdysi

Apple nasadil na nový iPhone SE stejnou cenu jako na původní model z roku 2016. Základní varianta tak vyjde opět na 399 dolarů. To je v přepočtu asi 10 000 korun, ovšem bez daně, protože americké ceny jsou vždy uváděné bez tamní lokální prodejní daně. Reálně tak v USA telefon vyjde na zhruba 440 dolarů.

České ceny začínají na 12 990 Kč, což je taktéž stejná cena jako u první generace SE v roce 2016. Nový iPhone SE je tak suverénně nejlevnější model značky, druhý nejlevnější model iPhone Xr, který byl představený předloni, vyjde minimálně na 17 990 Kč, aktuální model iPhone 11 začíná na 20 990 Kč.

V nabídce budou tři paměťové varianty nového SE. Vedle základní s 64 GB paměti to jsou varianty se 128 a 256 GB paměti. Jejich české ceny jsou 14 490 a 17 490 Kč. To jsou nižší příplatky, než kolik se za větší paměťové verze připlácelo u první generace modelu SE v roce 2016. Tehdy to bylo 16 990 Kč za variantu s 64 GB paměti, základní model měl 16 GB paměti.

Předprodej začíná v Česku stejně jako v USA, tedy v pátek 17. dubna od druhé hodiny odpoledne. Distribuce zákazníkům a pultový prodej pak začnou o týden později, v pátek 24. dubna.