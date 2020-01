Technicky skvělý snímek natočil hvězdný tým jen iPhonem

Apple je známý tím, že si potrpí na vizuálně silné spoty. A letošní krátký film u příležitosti blížícího se roku kovové Krysy (25. ledna 2020) není v tomto ohledu výjimkou. Na pozadí je opět silný příběh. Děj snímku s názvem Dcera se točí okolo matky samoživitelky, která se s malou dcerkou protlouká životem coby taxikářka. Přitom původně tvrdě studovala, aby v životě něčeho dosáhla.

Její matka měla ovšem na její budoucnost od počátku odlišný pohled. Chtěla, aby si našla dobrého muže, který by udělal její život šťastnějším, než měla ona sama. Pro dceřinu cílevědomost neměla pochopení. Ta přitom právě ve studiu viděla cestu, jak být v životě šťastná nezávisle na někom dalším.

Krátkometrážní snímek ji zachycuje už coby mladou matku, která musí brát do taxíku i svou malou dceru. To se ze strany zákazníků setkává s nepochopením a častými výčitkami. Právě ty jí připomněly matku. I ona jí totiž před lety vyčetla, že svou dceru bere s sebou do práce. Bylo to naposledy, co se viděly.

Více již prozrazovat nebudeme, na působivý snímek se podívejte sami. Opět nicméně platí, že jde o technicky perfektně zvládnutý klip. Ten je i navzdory natáčení na iPhony, a to konkrétně na modely 11 Pro, opět zásluhou velkého filmového štábu.

V jeho čele stál Theodore Melfi, režisér filmového dramatu Skrytá čísla, který v roce 2017 získal tři nominace na Oscara (nejlepší film, nejlepší adaptovaný scénář a nejlepší herečka ve vedlejší roli). Za kamerou, respektive v tomto případě za iPhony, stál pak Lawrence Sher, kameraman psychologického thrilleru Joker. Během natáčení došlo i na dron, profesionální gimbal a různé další propriety umožňující například natáčení záběrů v jedoucím autě. A to včetně speciálně upravené dodávky s plošinou k natáčení „jízdních“ záběrů.

Dodejme ještě, že hlavní role se ujala přední čínská herečka a zpěvačka Čou Sün. Natáčení, ačkoli Apple lokalitu neupřesňuje, probíhalo na přelomu loňského listopadu a prosince v městě Čchung-čching. Na jednom z úvodních záběrů je v pozadí jasně rozpoznatelný netradiční horizontální mrakodrap přezdívaný Nebeský most. Není to nicméně poprvé, co Apple do tohoto města zavítal, již loni zde režisér Jia Zhangke částečně natáčel svůj snímek Kyblík, a to opět na iPhony (více viz Co skrývá tajemný kyblík? Film natočili s iPhonem XS).

Podobně si v minulosti Apple oblíbil i Česko. V roce 2016 natočil svůj vánoční spot v Žatci a v interiérech a okolí Státního zámku Libochovice (více viz Česko se zalíbilo i Applu. Natočil u nás nové vánoční spoty), o rok později zavítal do hlavního města (více viz Apple v září zasněžil části Prahy. Teď je z toho vánoční reklama). Do Prahy se vrátil i v roce 2018, natočil zde reklamní spot na iPhone XR (více viz Apple nechal běhat po Praze barevné lidi. Kvůli reklamě na iPhony).

Snímek Dcera je dalším z řady ukázek, že k natočení působivého snímku není potřeba drahá profesionální výbava. Vrcholné iPhony si poradí nejen s hloubkou ostrosti, ale i s protisvětlem a rozdílnou teplotou světla. Filmaři si cení také lehkost telefonů a necítí se být tolik omezování jako při použití rozměrné profesionální techniky.

Například americký režisér David Leitch se nechal nedávno slyšet, že filmaři díky použití iPhonu mohou být při natáčení kreativnější a třeba natočení běžných akčních scén je mnohem snazší. Právě Leitch loni koncem roku natočil pro Apple zimní klip Koulovaná (více viz Režisér Deadpoola si odskočil k Applu. Působivý zimní klip natočil iPhonem).