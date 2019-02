Co skrývá tajemný kyblík? Film natočili s iPhonem XS

Film zapadá do strategie Applu, který si potrpí na vizuálně silné reklamy. Pro západní svět to jsou především vánoční reklamy. Předloni ji natáčel v Praze a loni v Česku točil i reklamu na iPhone XR.

Aktuální film byl pořízen v Číně a směřuje především na tamní zákazníky. A jak jsou pro evropské země a Ameriku důležité Vánoce, tak pro Čínu je nejvýznamnějším tradičním svátkem Čínský nový rok. Datum je pohyblivé, je určeno astronomicky, zhruba to vychází na přelom ledna a února.

Letošní Čínský nový rok připadá na 5. února. Pro obyvatele Číny je to často jediný svátek v roce, kdy se rodina setkává. Mnoho mladých žije a pracuje ve velkých městech a na venkov se za rodiči dostanou právě jen na tento svátek.

S tím pracuje i film, který se jmenuje Kyblík. Ten hlavní hrdina dostane na cestu zpět do města od své matky. Kyblík je velký, těžký a neskladný, což na zdlouhavé cestě, mimochodem nádhernou krajinou, není pohodlné. Přesto je hlavní hrdina nakonec dojatý, co mu máma do města přibalila. Nebudeme prozrazovat, podívejte se sami. Hlavním motivem jsou pak dárky, které si od rodičů děti do města přivezou. Tím i reklama končí.

Z technického hlediska vypadá film zcela profesionálně. Samozřejmě jsou zde náročné scény točené pravděpodobně z dronu. Výborná je práce telefonu s hloubkou ostrosti a i celkové podání barev. Také nutno dodat, že autor netočil film sám, ale měl za sebou docela velký štáb, což dokládají titulky.

Takže pokud máte talent a chcete natočit film, můžete to zkusit s nějakým současným špičkovým smartphonem. Určitě budete potřebovat i další vybavení, třeba gimbal nebo dron. Celkově však nebudou náklady astronomické jako při použití klasické filmové techniky.

