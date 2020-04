Nudíte se v karanténě? Projděte si s Applem jedno z největších muzeí světa

Současná koronavirová opatření sice neumožňují kulturní vyžití či vycestování za hranice Česka, nicméně díky internetu se lze během chvíle přenést de facto do jakéhokoli kouta světa. A to i do úžasných prostor největšího ruského muzea. Přestože historie petrohradské Ermitáže sahá až do roku 1764, kdy sbírky založila tehdejší carevna Kateřina II. Veliká, tak veřejnosti byly prostory otevřeny až o více než půldruhého století později.

Zajímavostí muzea zpřístupněného teprve v roce 1922 je mimo jiné největší kolekce obrazů na světě. Apple do jeho prostor nahlíží očima běžného návštěvníka. Lidem v pohodlí obýváku zprostředkuje pohled nejen na celkem 588 mistrovských děl včetně těch od Caravaggia, Rembrandta či Rubense, ale také na zinscenované návštěvnické scény či živá taneční a hudební vystoupení.

Na některá umělecká díla přitom Apple nabídne podstatně detailnější pohled, než je možný při osobní návštěvě. S iPhonem v rámci muzeu zavítal do celkem 45 galerií, jde však jen o pouhý zlomek toho, co Ermitáž nabízí. V celkem 350 sálech je totiž vystaveno na 65 tisíc exponátů. I to je však pouze nepatrná část celé sbírky, ta totiž čítá zhruba tři miliony položek.

Ani zdánlivě jednoduché zadání nového klipu se přitom neobešlo bez režisérské taktovky. Procházku muzeem o celkové délce pěti hodin, 19 minut a 28 sekund režírovala devětadvacetiletá ruská režisérka Axinya Gogová, jejíž matka byla historičkou umění a kurátorkou ve významné Treťjakovské galerii v Moskvě.

Gogová měla k ruce celý tým lidí, společně vytvořili třeba systém pro hladký přesun telefonu z ručního stabilizačního systému do filmového jeřábu či speciální aplikaci pro dálkové ovládání videa. Plánování zabralo několik měsíců, pro samotné natáčení v rámci běžného zavíracího dne byl pak vyčleněn pouze šestihodinový slot. Na konci natáčecího dne pak baterii iPhonu 11 Pro zbývalo ještě 19 % energie.

Celé video z petrohradské Ermitáže můžete zhlédnout zde: