Režisér Deadpoola si odskočil k Applu. Působivý zimní klip natočil iPhonem

Leitch, který coby režisér stojí za filmy jako John Wick či Deadpool 2, byl námětem zimního klipu Applu nadšen. Klip s názvem Snowbrawl, tedy volně přeloženo Koulovaná, zachycuje sněhovou bitvu mezi týmy dvou sourozenců bojujících o trofej v podobě plyšového medvídka. Podle filmového režiséra jde o klasický příběh smolaře, při jehož sledování si klademe otázku, zda hrdina dokáže dosáhnout svého cíle.

Již od úvodu je totiž patrné, že tým hlavní hrdinky, mladší ze sourozenecké dvojice, je viditelně slabší. Tým staršího bratra, který trofej brání, má znatelnou převahu. Ani po ztrátě spousty „spolubojovníků“ to ovšem hrdinka klipu nevzdává a se dvěma kamarády vyráží vstříc jejich cíli: získat cennou trofej. Sníh odlétává všemi směry, sněhové koule sviští vzduchem. „Přeživším“ z mladšího týmu se jejich urputnost začíná vyplácet.

K vidění je spousta akčních záběrů, nechybí ani efektní zpomalení některých scén. Až se při pohledu na tyto záběry nechce věřit, že k jejich pořízení tým filmařů nepoužil profesionální kamery. Půldruhé minutu dlouhý zimní klip Applu totiž Leicht natočil na vrcholný iPhone 11 Pro. A to na nejvyšší možné rozlišení, tedy 4K při snímkovací frekvenci 60 fps. Telefon si poradil nejen s rychle se pohybujícími objekty, ale i třeba s prudkým protisvětlem či jemným sněhovým popraškem ve vzduchu.

„Nepotřebujete veškeré vybavení, které jsem měl u velkých hollywoodských filmů, abyste vyprávěli skvělý příběh,“ zmínil Leicht ve videu, v němž se ohlíží za natáčením klipu pro Apple. Pochvaluje si především flexibilitu, kterou díky nahrazení profesionálních kamer iPhonem filmaři získali. Při natáčení mohli být kreativnější, natočit běžné akční scény bylo podle něj mnohem snazší a rychlejší než s těžkými kamerami.



Leicht, který se věnuje i herectví, kaskaderství a produkci, doufá, že jeho snímek bude inspirací pro další filmaře. Věří, že je přiměje odložit profesionální vybavení a místo něj k pořízení podobně působivých záběrů využijí mobilní telefon.

Na iPhone natočili cestu tajemného kyblíku i hororový film

Není to poprvé, co nějaký filmový režisér k natočení profesionálního klipu či filmu použil výhradně iPhone. Například čínský režisér Jia Zhangke letos u příležitosti příchodu čínského nového roku natočil krátký, téměř sedmiminutový film s názvem The Bucket (Kyblík). K natočení po vizuální stránce perfektního snímku, v němž hlavní hrdina dostane na cestu zpět do města od své matky velký, těžký a neskladný kyblík, z jehož obsahu je nakonec dojatý, použil iPhone XS (více viz Co skrývá tajemný kyblík? Film natočili s iPhonem XS).

Zatímco Leicht i Zhangke natočili pomocí iPhonu klipy přímo pro Apple, tak třeba americký režisér Steven Soderbergh, který stojí například za filmem Erin Brockovich či filmovou sérií Dannyho parťáci, jej využil při natáčení vlastního snímku. Pomocí iPhonu 7 Plus natočil 97minutový hororový film Unsane (Nepříčetná), který loni v březnu zamířil do amerických kin. Už tehdy tvrdil, že své příští filmy bude točit už jen smartphony, protože kvalitu videa považuje za zcela dostačující (více viz Slavný režisér chce točit filmy jen na iPhone).

Částečně to splnil, jeho novým „iphonovým“ počinem je sportovní drama High Flight Bird, nicméně ve svém druhém letošním filmu, kterým je The Laundromat (Prací automat), se vrátil k drahé profesionální filmové technice RED.

Už v roce 2015 byl do amerických kin uveden snímek Tangerine (Transdarinka). K natočení této 88 minut dlouhé transgenderové komedie použil režisér Sean Baker pouze iPhone 5S.

iPhone coby adekvátní náhradu drahé a těžké filmové techniky použil i francouzský režisér Claude Lelouch. Jeho nejnovější film Nejlepší léta jednoho života, navazující na filmy Muž a žena a Muž a žena po 20 letech, je totiž z více než jedné čtvrtiny natočen právě na iPhone.

„Je to opravdu, opravdu dobré. Poskytuje obraz, který může přenášet emoce. Opravdu. Protože je tak malý a lehký, že můžete kameru umístit všude, může se pohybovat rychle. Je to jako malíř objevující novou barvu. Toto je nová barva,“ uvedl pro portál Forbes hlavní Lelouchův kameraman Maxime Heraud. Velkou předností smartphonu je podle něj fakt, že jej lze velmi snadno a plnohodnotně využít v situacích, kdy mají filmaři pro pořízení záběru omezený prostor.

