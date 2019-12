Co nás čeká v roce kovové Krysy? Čínský horoskop na rok 2020

Pokud už delší dobu cítíte silné vnitřní nutkání konečně se pohnout z místa a provést nějaké zásadní změny, přestaňte snít a začněte konat. Rok 2020 je k podobným záměrům jako stvořený.

Nečekejte ovšem, že vám všechno samo spadne do klína. Jste to vy, kdo bude muset udělat první krok a zasloužit se o to, aby váš život nabral nový, žádoucí směr. I za cenu nejistot či pochybností a dost možná i přechodného nepohodlí. Jenom tak dostanete přesně to, po čem tolik toužíte.

Pomáhejte druhým k úspěchu

V oblasti kariéry slibuje nový čínský rok spoustu skvělých vyhlídek, jež ve finále překonají všechna očekávání. Počítejte s tím, že cesta na vrchol bude pořádně trnitá a plná zkoušek, ve kterých ne každý dokáže obstát. Abyste dosáhli svého cíle, musíte prokázat opravdu pevnou vůli, píli a vytrvalost.

A nejen to. V tomto roce je zapotřebí, abyste se soustředili nejen na sebe, ale také na své bližní. Chcete-li být skutečně úspěšní, začněte ve svých aktivitách myslet i na ostatní. Jakým způsobem to v praxi uděláte, je už na vás.

Článek vyšel ve speciálu časopis Chvilka pro tebe Horoskopy 2020

Nemusí jít přímo o charitu. Stačí, když každý den vykonáte jeden dobrý skutek, který pomůže k úspěchu i dalším lidem. Pamatujte si – to, co vyšlete směrem k ostatním, se vám mnohonásobně vrátí zpět.

Tím, že umožníte druhým, aby se jim dařilo, zapracujete i na své vlastní kariéře. V roce kovové Krysy to bude platit dvojnásob. Jestliže se do své role „aktivisty“ pořádně obujete, začnete vydělávat víc peněz a přestanou vás tížit existenční obavy. Rok 2020 je také velmi vhodným obdobím pro rozjezd nového podnikání.

Mluvte se svým protějškem

Mnohé příležitosti vám hvězdy sešlou také v lásce, kde bude hrát rozhodující roli komunikace. Patříte-li mezi ty, kteří vždy očekávají aktivitu převážně od toho druhého a doufají v jeho schopnost „číst mezi řádky“, mohli byste v novém roce narazit.

Abyste získali vše, co v lásce skutečně potřebujete a byli opravdu šťastní, ujměte se aktivity pro změnu sami – začněte mluvit se svým protějškem o tom, co vás trápí, ale i těší, o svých přáních, potřebách i obavách. Upřímnost, přímost, otevřenost – bez toho to v novém roce zkrátka nepůjde.

Ti, kteří jsou zadaní, nebo žijí v manželství, by si měli dát pozor na případnou nevěru. Hvězdy budou totiž posílat nové příležitosti všem, nejen těm nezadaným. Snažte se v takové situaci nepodlehnout pokušení. Přímočará „krysí energie“ by způsobila, že by se váš přešlap rychle provalil a rázem byste přišli o všechno, co jste měli.

Pravidelně „upouštějte páru“

Všechna znamení zvěrokruhu se během příštího roku mohou těšit ze zdraví a harmonie. Bude vhodné je však ještě podpořit, a to nejlépe pohybem či sportem. Kovová Krysa má velmi dynamické vibrace a potřebuje pravidelně ventilovat nahromaděnou energii. To znamená, že nárazová návštěva fitka jednou dvakrát do měsíce nebo občasná nedělní procházka rozhodně stačit nebudou.

Rok 2020 bude podle numeroložky plný změn Poradíme, jak je přežít ve zdraví

Najděte si aktivitu, jíž se začnete věnovat minimálně třikrát do týdne. Nebudete litovat. Vybudované sportovní návyky vaše tělo ocení a odmění se vám skvělou kondičkou, pocitem vnitřní pohody a silnou imunitou.

Samozřejmě není nutné, abyste vybírali pouze z adrenalinových aktivit. Klidně choďte na jógu, nebo cvičte pilates, ale hlavně to dělejte opravdu pravidelně.

Ve volném čase se nezapomeňte věnovat také psychohygieně, která je stejně důležitá (ne-li důležitější) jako ta tělesná. Jak už bylo řečeno, rok 2020 bude zátěžovým obdobím, proto je nezbytné ventilovat nahromaděný stres.

Například tím, že si zajdete do sauny, na masáž, na procházku do přírody, vezmete si do ruky pěknou knížku, vyjedete si s partnerem na wellness víkend nebo si jednou týdně napustíte vanu plnou bublinek a v záři svíček a s chutí dobrého vína na jazyku necháte rozplynout všechno nepříjemné napětí.

Čínský zvěrokruh podle roku narození KRYSA: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 BUVOL: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 TYGR: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 ZAJÍC: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 DRAK: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 HAD: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 KŮŇ: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 KOZA: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 OPICE: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 KOHOUT: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 PES: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 VEPŘ: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Čínský horoskop pro jednotlivá znamení najdete na dalších stranách.