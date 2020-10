Váhy 23. 9. – 22. 10.

Dávejte si celý týden pozor v zaměstnání. Listiny si pečlivě zakládejte, čtěte všechny e-maily a archivujte si odeslané. Pokud ostatní začnou popíjet alkohol, vy si raději dejte limonádu. Po skleničce by se vám mohl rozvázat jazyk a mohla byste začít ostatním říkat pravdu do očí. To by byl pořádný průšvih.