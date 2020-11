Štír 23. 10. – 22. 11.

Dostala jste se do konfliktu s příbuzným. Nezoufejte a znovu si promluvte. Najdete ta správná slova a vaše nedorozumění se snadno urovná. Po finanční stránce to u vás vypadá skvěle. Je nejvyšší čas přemýšlet nad vánočními dárky. Váš partner bude mimořádně vnímavý, využijte toho a naznačte mu, co si přejete.