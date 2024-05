Jak na potíže se špatným zažíváním. Pozor na stres i nepravidelnou stravu

Nesprávně zvolené jídlo i stres

Nejčastější příčinou trávicích obtíží bývá konzumace potravin způsobujících nadýmání či nadměrnou plynatost. Jde například o cibuli, česnek nebo luštěniny.

Nadýmání spojené s bolestí břicha se může objevit i po příliš tučném jídle. Vliv na zažívání může mít i dlouhodobý stres. Řada lidí totiž v takovém případě zanedbává pravidelnou stravu, stejně tak i pitný režim, navíc často jedí v rychlosti. To vše se pak může projevit problémy se zažíváním – zejména bolestí žaludku, zácpou nebo naopak průjmem.

Co je dobré vědět: Jakmile se zažívací obtíže objeví, je vždy třeba rozlišit, zda jsou skutečně jednorázové, ty by měly během několika dní úpravou stravovacího režimu postupně odeznít. Je samozřejmě vhodné vyvarovat se těch potravin, které by zažívání mohly dráždit a vyvolávat tak dlouhodobé potíže. V akutní fázi je třeba alespoň pár dní dodržovat dietní stravu, vynechat nadýmavé potraviny, alkohol a černou kávu. Naopak je vhodné zařadit více čisté vody, doplnit ji lze neslazenými minerálními vodami bez bublinek (neperlivé).