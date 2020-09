Kozorohům přinesly Váhy štěstí i peníze. Co ostatním znamením zvěrokruhu?

Žena: elegantní, s orientací na harmonii a krásno, obdivuje krásu ve všech podobách, má sklon k přelétavosti, city bývají mělké a obvykle netrvají dlouho, averze ke všemu, co je pro ni nepřitažlivé, touží po obdivu, ráda zveličuje a utrácí, výřečná, občas hypochondrická. Muž: usiluje o rovnováhu a harmonii, nesnáší lež, má smysl pro spravedlnost, fair play, odkládá obtížná rozhodnutí, zvažuje ze všech stran, má smysl pro realitu, miluje umění, architekturu apod., snadno podléhá lichotkám a chvále.

Váhy jsou schopny posuzovat věci z mnoha stran a nacházet rovnováhu. Jsou družné, rády navazují kontakty. Vynikají otevřeností, jsou společenské, dobře se vyjadřují, jsou nekonfliktní, chápavé, ohleduplné i poctivé. Na druhou stranu je omezuje jejich nerozhodnost, snadná ovlivnitelnost, nesamostatnost, slabá vůle i nedostatek sebedůvěry, kvůli kterým se často vyhýbají odpovědnosti a raději se přizpůsobují a zůstávají pasivní.

Lidé narození v tomto znamení jsou neúnavnými hledači pravdy. Nespokojí se jen s jedním pohledem na věc, ale snaží se jich získat co nejvíc. Neradi vydávají jednoznačné, extrémní stanovisko, dokud se nepřesvědčí, že to nemůže být ještě jinak. Tady hledejme kořeny jejich typické váhavosti, kvůli níž se nemohou rychle a jednoznačně rozhodnout pro některou z variant. Je to proto, že ještě nemají poskládanou celou mozaiku pohledů, aby si mohli být dokonale jisti.