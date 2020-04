To je Apple. Ocelová kolečka pod počítač stojí přes 20 tisíc

Středeční premiéra nového telefonu ukázala, že Apple již myslí i na zákazníky, kteří nechtějí platit za nejnovější model telefonu s nakousnutým jablkem ve znaku horentní sumy. Nový iPhone SE si vysloužil pochvalu za zajímavý poměr ceny a výkonu.

Hned to však firma zabila tím, že do prodeje zařadila dva nové doplňky. Oba patří do sekce příslušenství k počítači Mac Pro a jejich funkce je jednoduchá - mají podpírat počítačovou skříň MACu.

Na výběr je mezi sadou koleček a sadou nožiček. Obě sady jsou vyrobeny z nerezové oceli, kolečka mají navíc gumový povrch, aby nepodkluzovala. Na první pohled tedy nic zázračného. Pozornější pohled, kdy oči sklouznou až k cenovce, ale ukazuje, že jeden zázrak tady je. A to je právě cena.

V českém e-shopu Applu se totiž sada čtyř koleček prodává za necelých 21 tisíc korun a za nožičky pod počítač dá uživatel bez deseti korun devět tisíc.

Za cenu sady koleček k počítači od Applu, byste v podobném designu pořídili 90 těchto koleček.

Jak na takovou cenu společnost přišla, není jasné. Jen pro srovnání, kolečka s podobnou designovou filozofií se běžně prodávají za ceny lehce přes 200 korun.

Apple si ale patrně na takto předražených doplňcích zakládá. Když loni v červnu uváděl nové modely počítačů a displej XDR, nabídl k němu stojánek, který stojí téměř 29 tisíc korun.