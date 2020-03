Novinky Applu: Levný MacBook Air a iPad s laserem

Novinky společnosti Apple mohou jeho příznivce v této době potěšit, vylepšený tablet dostal funkci, která umožní zabavit děti i dospělé, nový laptop byl uveden za cenu, která je nejnižší startovací u tohoto modelu.

Levnější a s novou klávesnicí

Začněme právě u nového notebooku MacBook Air. Když byla třetí generace uvedena na trh v roce 2018, stála necelých 1 200 dolarů (tehdy cca 27 500 korun). Za ni potenciální zákazník dostal model s 1,6GHz procesorem Intel Core i5 (7. generace Kaby Lake), 8GB pamětí RAM a 128GB úložištěm SSD.

Nyní má nejnižší konfigurace nového přístroje 1,1GHz procesor Intel Core i3 (10. generace Ice Lake), 8GB pamětí RAM a 256GB úložiště SSD. Za to chce Apple 999 dolarů (cca 24 500 korun). V Česku novinka stojí necelých 30 tisíc korun. Je třeba si uvědomit, že od té doby se hodnota koruny propadla. Tehdy stál jeden dolar asi 22,70 Kč, nyní je nad hodnotou 24,50 Kč.

To znamená, že nyní startuje nový MacBook Air s cenou o 200 dolarů nižší, byť s nižší řadou procesorů Intel.

Řada uživatelů ocení i méně problematickou mechaniku klávesnice, než byla ta používaná od roku 2016 u minulých modelů označovaná jako Butterfly. Ta nová vychází z půl roku starého výkonného notebooku MacBook Pro a je označovaná jako Magic Keyboard.

Vedle těchto novinek a lepšího hardwarového vybavení se novinka v podstatě nezměnila, a je tak jen dalším upgradem v rámci třetí generace. Stále je to 13,3" notebook s Retina displejem (2 560 × 1 600 pixelů), s TouchID odemykáním, Force Touch trackpadem, dvěma 30W porty USB-C/Thunderbolt 3 a 2, 3,5mm sluchátkovým výstupem, baterií s lithium-polymerovou 49,9Wh baterií a hmotností 1,29 kg.

Kdo bude mít zájem o nejvyšší model, zaplatí necelých 67 500 korun. Za tuto částku dostane stroj s 1,2GHz čtyřjádrovým čipem Intel Core i7, 16 GB 3733MHz paměti LPDDR4X a 2TB SSD úložištěm.

iPad s radarem

Nový iPad Pro firma uvádí sloganem, který tvrdí, že tento tablet může být pro uživatele novým notebookem. Na podporu tohoto tvrzení uvedl nové volitelné příslušenství v podobě magneticky připojitelné Magic Keyboard s trackpadem a podsvícením. Ta má pomoci využít naplno iPad OS, včetně kurzoru myši. Její součástí je i průchozí USB-C port. iPad stále podporuje digitální pero Apple Pencil.

Velký důraz klade společnost na nový fotoaparát, podobně jako u telefonů iPhone 11. Nově tak k již známému 12Mpix snímači s 2× optickým zoomem přibyl druhý, ultraširoký zadní 10megapixelový se 125° záběrem.

K tomu ale novinka dostala i radar LiDAR (Light Detection and Ranging), což je zařízení, které měří vzdálenost na základě výpočtu odrazu laserového paprsku, čímž v kombinaci s pohybovými senzory získá přehled o hloubce prostoru. LiDAR v případě iPadu „dosáhne“ až do vzdálenosti pěti metrů. Novinka má za cíl vylepšit funkce rozšířené reality, aby tablet lépe detekoval objekty a zachytil pohyb. To mohou následně využít programátoři třeba k vytvoření AR her s větší přesností.

Nový iPad Pro je také výkonnější než jeho předchůdce. Může za to především nový čip A12Z Bionic. Ten má oproti modelu A12X o jedno jádro integrované grafiky více. V součtu je tedy vybaven osmi výpočetními a osmi grafickými jádry. Firma slibuje, že si díky tomu tablet poradí třeba s editací 4K videa nebo úpravami 3D designu. Nově již nebude v nejnižší konfiguraci 4GB, ale rovnou 6GB paměť. Zařízení nově podporuje bezdrátovou síť 802.11ax označovanou jako wi-fi 6.

Další parametry jsou velice podobné jako u původního modelu třetí generace, který byl představen v roce 2018. Takže se do prodeje dostávají dva aktualizované modely, jeden s 11palcovým Liquid Retina displejem a druhý s úhlopříčkou 12,9 palce.

Nejnižší 11" model získá zájemce se 128GB úložištěm a bez mobilního připojení za necelých 23 tisíc korun. Nejvíce pak Apple chce za 12,9" iPad Pro s terabajtovým úložištěm a mobilním připojením, necelých 48,5 tisíce korun.