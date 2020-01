Před deseti lety Apple představil iPad. Tablet, který definoval kategorii

Malý počítač v obrazovce Tablet PC, který zvládne více než mobilní telefon nebo tehdy rozšířené PDA, chtěla na svět přivést zhruba od přelomu tisíciletí řada firem. Vetšinou produkty stavěly na operačním systému Windows, protože to v té době byla nejrozšířenější platforma, kterou podporovala drtivá většina vývojářů softwaru.

Byla to však poměrně drahá řešení, navíc s nedostatečně citlivou dotykovou obrazovkou. Výdrž těchto zařízení při běhu na baterie byla malá a také výkon oproti podobně drahým notebookům nebyl dostatečný.

Kategorie, která byla mnoho let na okraji zájmu, dostala důležitý impulz na začátku roku 2010, konkrétně 27. ledna. Ten den v podvečer našeho času vystoupil na pódium v Yerba Buena Center v San Franciscu tehdejší šéf společnosti Apple Steve Jobs a ukázal poměrně tenké zařízení s 9,7palcovým displejem a prohlásil: „Říkáme mu iPad.“

Měl to podle jeho slov být mezičlánek mezi iPhonem a MacBookem, ale to nebyla tak úplně pravda. S notebookem od Applu toho měl společného jen málo, byl to v podstatě přerostlý mobilní telefon iPhone. A to byla jeho výhoda. Okamžitě na něm mohly běžet ověřené aplikace z telefonu, díky úspornému čipu vydržel na jedno nabití až 10 hodin a přinesl z telefonu osvědčené ovládání prsty.

Z iPadu se stal přístroj, který elegantně zvládal základní potřeby uživatele, který chtěl multimediální zábavu a jednoduchou práci na internetu na velké obrazovce. Navíc se svou tloušťkou 1,27 cm a hmotností 680 gramů byl vhodný i na cesty. Že to bude úspěch, ukázaly i prodeje, jen první den, kdy byl na prodejnách ve Spojených státech, si jej koupilo na 300 tisíc zájemců. Za první měsíc to byl milion.

„Nový iPad není zatím zařízení dokonalé ani praktické. Luxusní vzhled, snadné ovládání a skvělý displej z něj však dělají výbornou platformu do budoucna, a to jak multimediální, tak víceúčelovou. Apple již ukázal, že umí nabídnout atraktivní zařízení i služby,“ napsali jsme v tehdejší recenzi.

Rychlý úspěch, pomalý pád

Nově definovaná kategorie tabletů zaznamenala poměrně rychle nárůst a stala se jedním z důvodů, proč se začal zpomalovat a následně propadat trh s počítači. Výrobce tabletů však během let dostihl jiný problém. Lidé je neměnili tak často jako mobilní telefony, a tak se postupně prodej tabletů začal propadat.

VIDEO: Podívejte se na Apple iPad Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První náznaky se objevily v roce 2014. Zatímco v roce 2012 a 2013 se podle odhadů prodalo na 120, respektive 200 milionů tabletů, v roce 2014 analytici zaznamenali 225 milionů kusů. A to znamenalo výrazné snížení dynamiky prodejů. V posledních letech se jejich prodej již přes hranici 200 milionů nepodíval, spíše se pohyboval kolem 150 milionů. Samotný Apple za celou dobu prodal více než 350 milionů iPadů

Důvodem byl i nástup konkurence jiných relativně levných platforem, jako byly cloudové notebooky s Chrome OS, nebo stále se lepšící tablety s Windows a především zvětšující se displeje mobilních telefonů.

Na trhu s tablety má však Apple se svým iPadem stále největší podíl. Loni v září uvedl již sedmou generaci tohoto zařízení. Ten v průběhu doby přišel s řadou variant, jako je odlehčený iPad Air, který se dočkal tří generací, nebo iPad Mini, ten má úhlopříčku 7,9 palce a je již v páté generaci. Nejvýkonnější je iPad Pro, aktuálně nabízen ve třetí generaci.

Firma zařízení neustále inovuje, velkou devizou tak byl příchod podpory dotykového pera. Nově se má iPad přiblížit funkčností počítači pomocí operačního systému iPad OS.