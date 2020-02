Nový levný iPhone představí Apple možná už na konci března

Tisková konference, na které by měl Apple novinky ukázat, by se podle informací německého serveru iphone-ticker.de měla uskutečnit 31. března. Do prodeje by pak měly přístroje jít hned vzápětí, a to třetího dubna.



Už nějakou dobu se spekuluje, že letos Apple konečně představí nástupce vysoce populárního levného modelu SE. Ten byl jedinou dostupnější alternativou k prémiovým modelům, které u Applu vyjma výprodejových kousků a právě levného SE standardně tvoří celou nabídku. Nástupce by měl nést označení buď iPhone SE 2, nebo iPhone 9, čímž by vyplnil dosavadní číselnou mezeru mezi modely iPhonem 8 a X.

Použití devítky pro označení očekávané novinky nahrává i fakt, že designově se bude hodně podobat „osmičce“ – dostane totiž stejnou úhlopříčku displeje (4,7 palce) a také dříve ikonické home tlačítko pod displej. Spekuluje se dále o výrazně vylepšeném hardwaru, který by měl zahrnovat současnou čipovou sadu Apple A13, 3 GB operační paměti, 64 nebo 128 GB prostoru pro data a poměrně malou 1 700mAh baterii.

Fotoaparát by si měl oproti iPhonu 8 polepšit, údajně by měl být osazen stejnou konfigurací snímačů jako u iPhonu 11, tedy jedním standardním fotoaparátem a druhým s širokoúhlým záběrem. Je ovšem otázkou, zda na tento lepší fotoaparát zbude vzhledem k nižší ceně zařízení prostor.

Podle posledních informací by nový levný iPhone měl stát 399 amerických dolarů za 64GB verzi (asi 9 tisíc korun), vyšší paměťová verze by měla vyjít na 449 dolarů (asi 10,5 tisíce korun). České ceny budou ovšem nejspíše o něco vyšší, jak je tomu v porovnání s těmi americkými zvykem.

V představení nového levného modelu od Applu věří i analytik Ming-Chi Kuo, který už v minulosti správně předpověděl mnoho předchozích novinek této firmy. Ten dodává, že epidemie koronaviru nebude mít na produkci levného iPhonu žádný vliv, a na trh by tak měl dorazit v dostatečném množství.