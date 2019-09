Recenze iPhone 11 Pro. Patří mezi nejlepší i nejdražší smartphony na trhu

Apple razí politiku omezené nabídky modelů, které se obměňují v cyklech. Dříve přišly výrazně inovované modely každý druhý rok, nyní americký výrobce přešel na supercykly, kdy zcela nové iPhony uvádí jen každý třetí rok. Proto se letošní hlavní model v základu neliší od přelomového výročního iPhonu X z roku 2017. Což logicky platí i pro loňský model XS. Základ z jeho zvětšené verze Max si pak nese i letošní iPhone 11 Pro Max.

Aby si firma nekanibalizovala prodeje novinek, hned po jejich představení z prodeje vyřazuje jejich loňské předchůdce. Tedy u hlavních modelů. V levnější řadě (letos iPhone 11 bez dovětku a loni model XR) loňský model v prodeji zůstává, stejně jako vybrané ještě starší přístroje.

Apple tak má nyní oficiálně (tak jak to sám uvádí) v nabídce pouhé čtyři modely: 11, 11 Pro a Pro Max, loňský model XR a ještě starší iPhone 8. Pokud budeme počítat Pro Max za samostatný model, tak pět. To je extrémně málo, konkurence nabízí obvykle desítky modelů. Každý model pak má různé varianty podle paměti, což vede k velkému rozptylu cen. Třeba u Pro Max je rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší variantou přes 10 000 korun. Celkově platí, že iPhony jsou drahé zboží, letošní nejlevnější stojí 21 000 korun a nejdražší skoro 44 000 korun, tedy více než dvakrát tolik. Námi testovaný model 11 Pro v základní variantě stojí 30 000 korun.

Úplně nejlevnějším je iPhone 8 za 13 500 korun. K čemuž musíme přidat pikantní poznámku. Telefon byl sice představen teprve v roce 2017, ale konstrukčně i designem vychází z modelu iPhone 6 z roku 2014. A to už je opravdu extrém. Jen pro připomenutí: v roce 2014 Samsung uvedl model Galaxy S5, letos o pět modelů novější Galaxy S10.

Zezadu nepřehlédnutelný

Nová modelová řada iPhone 11 čítá základní model 11 a model 11 Pro, ten pak můžete mít i ve verzi Max s velkým 6,5palcovým displejem. Základní model 11 Pro je stejně velký jako základní “jedenáctka”, a s 5,8palcovým displejem je přímým pokračovatelem zmiňovaného revolučního iPhonu X. Design zůstal stejný, tedy až na záda telefonů. Ty mají nové velmi elegantní tmavé sklo a určitě novinky poznáte podle asi trochu kontroverzního umístění čoček fotoaparátu ve čtvercovém rámečku v levém rohu.

Konkurence má zadní sestavu objektivů často vyřešenou možná elegantněji, ale v reálu novinka žádný “ohyzda” není. Právě soustava fotoaparátů je poznávacím znamením, které iPhony 11 a 11 Pro odlišuje od jiných smartphonů. Soustava mírně vystupuje ze zad, ale nejde o nic dramatického. Na stole se nový iPhone nijak výrazně “neklimbá”, spíše si je potřeba dát pozor na upatlání objektivů, které dokáže zkazit pořizované snímky.

Výrazná soustava fotoaparátů není náhodná. Apple tím chce podle všeho dát najevo, že právě fotoaparát je to, co je u novinek to nejvíce inovativní. A vlastně všeobecně nejdůležitější. Podle mnoha statistik jsou totiž iPhony nejpoužívanější přístroje pro pořizování snímků. Tedy minimálně na internetu. A Apple není v digitálním fotografii žádný nováček. Jeho fotoaparát QuickTake byl jedním z prvních komerčně dostupných digitálních fotoaparátů už v roce 1994.

V hlavní roli foťák

Na fotoaparáty samozřejmě sází i konkurence a třeba papírově na tom bude leckdo lépe. Přesto fotoaparát modelu 11 Pro patří mezi naprostou špičku a přesně vyhovuje požadavkům běžného uživatele. Základní iPhone 11 má pouze dva fotoaparáty, a tolik kouzel jako řada Pro neumí. Níže nabízíme několik testovacích snímků, fotoaparát novinky otestujeme detailně samostatně a samozřejmě ho porovnáme i s konkurencí.

Všechny tři fotoaparáty mají rozlišení 12 megapixelů. Soustava se skládá z ultraširokoúhlého fotoaparátu s clonu f/2.4, širokoúhlého fotoaparátu s clonou f/1.8 a teleobjektivu s clonou f/2.0. Fotoaparát má sice jen dvojnásobné optické přiblížení, ale také dvojnásobné optické oddálení. Vytvářet tak lze extrémně širokoúhlé snímky, které působí, jako byste je pořídili o několik kroků za vámi.

Zleva: teleobjektiv, hlavní foťák a širokoúhlý

Šikovné je průhledné prostředí fotoaparátu, které umožní vidět i mimo záběr a podle potřeby přizoomovat nebo odzoomovat. Navíc lze zvolit, zda chcete ponechat i oblast vně záběru, které lze dodatečně doeditovat. Když se tak nestane, tak se po 30 dnech oblast vně snímku smaže a ušetří místo v paměti.



Souprava fotoaparátů podporuje Smart HDR, které dokáže spojit několik vrstev snímků do jednoho. Nová funkce umožní při fotografování bez složitého přepínání rovnou nahrávat video. Stačí podržet tlačítko spouště a přejet s ním vpravo. A netřeba se bát, že by chybělo pořizování sekvenčních snímků. Pro ty je potřeba přejet prstem doleva.



Skvělý noční režim

Navíc je k dispozici noční režim, který v nás zanechal velký dojem. Čekali jsme sice ostré, ale poněkud přebarvené omalovánky, ovšem výsledek je výborný. V galerii se můžete podívat, jak vypadá snímek bez použití nočního režimu, na kterém doslova není vidět nic, a jak snímek pořízený v nočním režimu. Ne, není použit blesk, ač pro porovnání přikládáme i fotku s bleskem. Všeobecně platí, že v noci nemá cenu fotit na širokoúhlý objektiv, tam jsou výsledky slabé. Nejlepší je logicky hlavní fotoaparát, ale i teleobjektiv podává slušné výsledky.

Vlevo normální režim, uprostřed noční bez blesku, vpravo fotka s bleskem.

Ovšem s nočním režimem je nutné pracovat trochu šikovně. Funguje jak v základním přiblížení, tak i při dvojnásobném přiblížení. Aktivuje se automaticky. A i to když v nastavení zaškrtnete, aby nastavení zůstalo zachováno. Telefon sám odhadne, jak dlouhou expozici zvolí. Lze ji však nastavit i manuálně, nebo zcela vypnout. Ovšem expozice chvíli trvá, a i když má iPhone optickou stabilizaci (dvojitou – i pro teleobjektiv) obrazu, tak je nutné „držet“ záběr i 10 sekund. A pozor, poté ještě chvíli počkat, až vše telefon zpracuje, což je znázorněno tlačítkem spouště. Jinak hrozí, že snímky sice budou stále pěkné, ale ne zcela špičkové.



Tři noční snímky pořízené postupně širokoúhlým, hlavním a teleobjektivem

K fotoaparátu máme malou výtku. U námi testovaného kusu občas zamrzl, na internetu jsme se tímto problémem ale nesetkali. Vše podle všeho vyřeší už dopředu ohlášená aktualizace, která má být uvedena 30. září, ale podle všeho bude dříve. Další výtkou je, že fotoaparáty iPhonů měly velmi jednoduché rozhraní i pro technické antitalenty. Jak přibyly nové funkce, tak je rozhraní složitější a méně přehledné.



Zleva: širokoúhlý, hlavní a teleobjektiv

Velmi efektní je portrétní režim, který dostal novou funkci Černobílé high-key světlo. Pomocí tohoto režimu lze pořídit efektní černobílý snímek na bílém pozadí. U portrétních snímků je možné vše dodatečně upravit, tedy pohrát s hloubkou ostrosti či nechat rozmazat pozadí. Na dodatečnou úpravu fotek je dán velký důraz a je dobré to mít na paměti. Editor snímků je opravdu propracovaný a lze pomocí něj vytvořit sice trochu umělý, ale velmi efektní snímek.



Možnosti portrétního režimu

V tomto ohledu si zaslouží poklonu editace videa. U ní lze totiž využit všech fint a triků jako při pořizování fotografií. Ukazuje to výkonový potenciál, který je opravdu enormní, když si uvědomíme náročnost hrátek s tak datově náročnými videi v 4K rozlišení a kvalitě 60 snímků za sekundu nebo zpomalených videí s frekvencí 240 fps.



Samotná videa lze pomocí stativu a externího mikrofonu asi už použít k nahrávání ne nízkonákladového, ale zcela běžného filmu. Což ostatně Apple dokázal už s předchůdci. Opět nechybí dvojnásobné optické přiblížení i oddálení. Nechybí podpora HDR, optická a kinematografická stabilizace obrazu a zvukový zoom, který se dokáže zaměřit na zvuk pocházející od zabíraného objektu.

Pro selfíčkáře

Pro některé uživatele iPhonů jsou asi zásadní autoportréty. Selfíčka jdou na iPhonu 11 Pro pořizovat s naprosto shodnými portrétními režimy, jako při pořizování fotek zadní soustavou fotoaparátů. Stejně tak lze využít odzoomování pro širší záběr. Využita je TrueDepth kamera pro sken obličeje při odemykání, která má rozlišení 12 megapixelů a clonu f/2.2. Opět si lze hrát s hloubkou ostrosti a rozmazáním pozadí, a je k dispozici Smart HDR. Jako blesk stále slouží osvit bliknutím displeje.

Dokonce i přední fotoaparát dokáže pořizovat 4K videa v kvalitě 60 snímků za sekundu. Zpomalená videa mají ale limit 120 snímků za sekundu. Optická stabilizace pro přední videa chybí, je tu jen kinematografická a je podporována technologie HDR. Ovšem na rozdíl od zadní soustavy fotoaparátů je HDR pro přední fotoaparát limitován snímkovací frekvencí 30 snímků za sekundu.

Opravdu výkonný

Aby fotoaparáty dokázaly vše nejen zachytit, ale také zpracovat, je potřeba výkon. A toho má iPhone 11 Pro na rozdávání. Používá nový procesor A13 Bionic z vlastních vývojových dílen Applu. Má jít o vůbec nejvýkonnější procesor ve smartphonu, který dokáže naplno využít umělou inteligenci.

Dvě výkonnostní jádra a čtyři „spořivá“ jádra mají být o 20 procent výkonnější než u předchozího čipu. Grafický čip má být potom rovněž o 20 procent výkonnější. V testech výkonnosti dává novinka konkurenci „na frak“. Přitom má nový iPhone jen 4 GB operační paměti. Tedy nepotvrdily se zvěsti o nárůstu paměti na 6 GB, operační paměť je stejná jako u předchůdce XS.

V našem testu vyšel iPhone 11 Pro jako trhač rekordů. V testu Geekbench 5 ze zprůměrovaných deseti měření získal 1 306 bodů a rovněž z deseti testů průměrné multijádrové skóre 3 243 bodů. Na stránkách Geekbench je uvedeno dokonce ještě vyšší skóre 1 327 bodů, respektive 3 369 bodů.

Konkurence přitom má uvedena na stránkách Geekbench mnohem horší čísla. Jako nejvýkonnější je v jednojádrovém testu uveden v Česku neprodávaný Samsung Galaxy S10 5G se skóre 760 bodů. Druhý je se skóre o čtyři body nižším Samsung Galaxy S10+ s procesorem Exynos. V multijádrovém testu Geekbench 5 potom žebříčku vévodí mezi smartphony s Androidem OnePlus 7 Pro se skóre 2 643 bodů.

3D Touch byl krok špatným směrem

Displej nového modelu má na první pohled totožné parametry jako ten použitý už v modelu X. Ovšem nově se Apple zbavil funkce 3D Touch, která poněkud nevyužila svůj potenciál. Nově tak k vyvolání různých nabídek či náhledů neslouží síla stisku displeje, ale o něco delší podržení. Tak to měl už loňský iPhone XR. Ten má ale LCD, nový model má stále špičkový OLED panel. V praxi rozdíl v síle nebo času podržení není nijak poznat.

OLED displej se tak liší a místo označení Super Retina výrobce používá označení Super Retina XDR. Nově totiž displej dokáže mít běžně jas až 800 nitů a maximálně 1 200 nitů. Displej v modelu XS měl maximálně 625 nitů. Rozlišení je ale shodné 2 436 x 1 125 obrazových bodů. Jeho jemnost je tak 458 obrazových bodů na palec, tedy stejná jako u modelu Max s větším displejem a vyšším rozlišením.

Displej podporuje funkci HDR a nechybí technologie True Tone automaticky upravující vyvážení bílé podle okolního osvětlení. Navíc má displej inteligentně šetřit energii pomocí vypínání jednotlivých obrazových bodů. A to až o 15 procent. OLED displej jednoduše vypne jednotlivé pixely a dokonalá černá je tu. Tu využívá i nový Tmavý režim v systému iOS 13. Funkce Night Shift dokáže posunout večer barvy do teplejšího spektra, aby nebolely oči. Stále platí možnost rozsvítit displej pouhým zvednutím, nebo poklepáním.

Vzhledem ke konstrukčnímu “stáří” má displej nového iPhonu stále výřez v displeji. Ten je na dnešní dobu opravdu obrovský. Ovšem iPhone 11 Pro disponuje stále nepřekonaným odemykáním skenem obličeje Face ID a senzory této technologie se do pouhého průstřelu nevejdou. A Face ID testované novinky je ještě propracovanější. Umí být až o 30 procent rychlejší a hlavně dokáže zabírat obličej z více úhlů a větší dálky. Nám nedělalo problém odemknout iPhone ležící na stole při práci na počítači.

Tlustší, ale s větší výdrží

Dalším vylepšením, které uvítá každý majitel iPhonu, je výdrž. Apple při představení uváděl až o pět hodin delší výdrž u modelu 11 Pro Max. Do něj se vejde opravdu velká baterie. Upuštěno totiž bylo od zmiňovaného prostorově náročnějšího displeje s podporou rozpoznávání síly stisku 3D Touch. Nové iPhony se také nehoní za co nejmenší tloušťkou. Pravě naopak jsou oproti modelům XS s 3D Touch displejem tlustší.

U modelu 11 Pro s 5,8palcovým displejem Apple uvádí o čtyři hodiny delší výdrž, než tomu bylo u iPhonu XS. Delší vydrž musíme potvrdit. Samozřejmě záleží na používaných funkcích, ale dostat se v plném zápřahu na výdrž přes den není problém. Navíc lze využít úsporný režim baterie, který deaktivuje některé funkce na pozadí, a vydrž je taková, že powerbanky s sebou na delší výlety opravdu není potřeba nosit.

Navíc Apple konečně začal s modely Pro standardně v balení dodávat rychlonabíječku, kterou dříve bylo nutné zakoupit separátně jako příslušenství. Pomocí rychlonabíječky se základní “jedenáctka” Pro nabije na 50 procent za půl hodiny. Nadále je podporováno bezdrátové nabíjení Qi. Telefon disponuje šetrným nabíjením, kdy je baterie chráněna po plném nabití dalším přísunem energie a vydrží tak déle.

Apple se chlubí extrémně odolným sklem použitým na novinkách. Jejich odolnost jsme sice nezkoušeli, ale ve spojení v rámci smartphonů s jedinečným rámečkem z nerezové oceli působí nový model neskutečné bytelně. Opravdu máte pocit, že v ruce držíte prémiový smartphone, což je pocit, který některé konkurenční top smartphony vytvořit nedokážou, ale samozřejmě jiné ano. Obvykle ty, co mají podobnou cenu jako novinky Applu.

Zelená je dobrá

Námi testovaný iPhone 11 Pro má velmi elegantní barevné provedení, které Apple ještě u žádného iPhonu nenabídl. Jde o zelenou verzi, kdy je čelo telefonu shodné s ostatními verzemi, ale záda jsou tvořena matným zeleným sklem. Oproti oči předcházejícím “duhovým” konkurentům je to nuda. Ale velmi elegantní, dávající telefonu mezi konkurencí jedinečný vzhled. Opět opravdu prémiový. Dále je v nabídce šedý, stříbrný a stále žádaný zlatý iPhone 11 Pro.

Výjimečně kompaktní

Ten, kdo hledá menší skvěle vybavený smartphone, na který byl u Applu historicky zvyklý, je u testovaného telefonu na správné adrese. Novinka sice nemá tak tenké rámečky jako někteří konkurenti, ale s menším displejem se řadí mezi poměrně malou skupinu kompaktních přístrojů s maximální výbavou. Jenže lidé chtějí spíš velké displeje, což dokládají i prodejní čísla minulé generace, kdy se většího iPhonu XS Max prodalo více než menšího sourozence.

Oproti iPhonu XS povyrostl nový model jen o několik desetin milimetru (144 x 71,4 x 8,1 milimetru oproti 143,6 x 70,9 x 7,7 milimetru). Vyzdvihnout by se mohla tloušťka, kdy se z 7,7 milimetru tenkého smartphonu stal stal trochu tlustší 8,1milimetrový. V kapse novinku poznáte, hmotnost totiž vrostla docela výrazně. Předchůdce měl 177 gramů, testovaný telefon potom má už 188 gramů.

S použitím odolných skel se váže i deklarovaná vyšší odolnost. iPhone 11 Pro splňuje stupeň krytí IP68 a výrobce uvádí, že telefon by měl vydržet půl hodiny dokonce ve čtyřmetrové hloubce. To žádný jiný velký výrobce neslibuje. Ale je nutné si pozorně pročíst reklamační podmínky, reklamace utopených iPhonů Apple neuznává.

Že není podporována technologie 5G, nám asi zatím může být jedno. Ovšem v roamingu by se mohla podpora hodit. V zahraničí to mohou zákazníci a operátoři však vidět jinak a nové iPhony mohou mít v tomto směru problém. I když zatím asi nikoliv zásadní. V roamingu lze ale využít podporu hned padesáti pásem LTE. iPhone 11 Pro je dvousimkový, ovšem druhá „karta“ je elektronická takzvaná eSIM.

Z další výbavy zmiňme slušný prostorový stereo zvuk, který podporuje technologii Dolby Atmos a wi-fi 6 je rychlejší než u předchozích specifikací. Ještě jednu funkci je nutné vypíchnout, a tou je AirDrop. Tedy sdílení položek mezi zařízeními od Applu. Americký gigant pro testovanou novinku vyvinul nový čip U1, které dokáže přesně lokalizovat jiné zařízení se stejným čipem. iPhone 11 Pro tak lze namířit na jiný takto vybavený iPhone a vybere ho pro sdílení jako první.

Další funkce lze shrnout odkazem na nový systém iOS 13. Ten totiž přináší řadu vylepšení, které testovaná novinka využívá naplno, ale k dispozici je i pro další iPhony. Dokonce i pro konstrukčně ”prastarý” iPhone SE, který se nemůže od novinky více lišit. Ovšem u starších modelů jsou u nového systému logicky různá omezení.



Je výborný a pořádně drahý

Náš verdikt je, že iPhone 11 Pro je, i přes původ už v dva roky starém iPhonu X, v současnosti jedním z nejlepších smartphonů na trhu. Pro mnohé zákazníky pak i tím úplně nejlepším. Design je stále elegantní, tedy až na obrovský výkroj v displeji. Ten je ale dán použitými senzory a konkurence s obdobným pokročilým odemykáním skenem obličeje nemá výřez o nic líbivější. Uspořádání fotoaparátů se nemusí líbit každému, ale jde vlastně o originální poznávací znamení novinky. Velmi se, co se vzhledu týče, povedla námi testovaná zelená verze.

VIDEO: Apple představil zbrusu nový iPhone 11 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hlavně je ale iPhone 11 Pro po všech stránkách vybalancovaný k bezproblémovému použití i technicky méně znalým uživatelům, a to s funkcemi na té nejvyšší úrovni. Výkonu má tolik, že konkurence bude novinku nějakou dobu dohánět. Displej patří mezi naprostou špičku, i když konkurence přichází s papírově lepšími panely. Testovaná novinka však nabízí špičkové zobrazení za všech situací, tedy okolního osvětlení nebo denní doby.

Největší devízou je fotoaparát, za který si nový iPhone opravdu zaslouží označení Pro. I přes využití všech možných softwarových vychytávek, jako je umělá inteligence, telefon nevytváří žádné omalovánky, ale opravdu efektní snímky, které nejsou určené jen pro sociální sítě. V rukou profesionála dokáže fotoaparát jistě divy. To samé platí pro video, s kterým už lze natáčet i náročnější snímky, a nejde jen o marketing, jak kdosi iPhonem natočil videoklip.

Vše ostatní je díky na míru šitému systému a propracovanému ekosystému výrobce ve skvělém souladu. Více novinku ocení uživatel dalších přístrojů od Applu, i když to není nutností. Kaňkou na kráse je extrémní cena. Ovšem iPhony si drží vysokou zůstatkovou hodnotu, a tak je lze použité prodat o poznání dráže než podobně drahé konkurenty.

Novinka stojí v základní verzi s pamětí 64 GB 29 990 korun. V nabídce jsou ještě verze s pamětí 256 GB nebo 512 GB. Ovšem prostřední verze už stojí 34 590 korun a vrcholné provedení dokonce 40 790 korun. To jsou opravdu „pořádné pálky“. A to mluvíme o testovaném menším modelu 11 Pro, verze Max potom stojí se shodnými pamětmi 32 990 korun, 37 590 korun a 43 790 korun.

Konkurence se tak pro novinku hledá těžko. Vždyť nový Samsung Galaxy Note 10+ oficiálně stojí ve verzi s pamětí 256 GB 28 990 korun. Verze s pamětí 512 GB potom vyjde na 30 990 korun. Vrcholná verze nejdražšího smartphonu od Samsungu tak zhruba cenou končí tam, kde začíná nový levnější top iPhone. A to má verze Galaxy 10+ displej velikosti spíše modelu 11 Pro Max, tedy 6,8 palce.

Uvidíme, s jakou cenou vyrukuje Google u chystaných Pixelů 4. Ty ovšem nebudou oficiálně v prodeji na našem trhu. To samé platí pro zcela nejdražší „běžný“ smartphone současnosti. Huawei Mate 30 Pro RS Porsche Design s cenou přes 50 tisíc korun se možná mimo čínský trh vůbec nepodívá, stejně jako jeho běžná verze. Postrádá totiž v systému Android služby od Googlu, a bez nich o tento přístroj zákazníci nebudou mít zájem asi ani za poloviční cenu.