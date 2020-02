Apple řeší problém. Antény pro 5G jsou moc velké. Musí vymyslet jiné

iPhony 12, jak se zřejmě budou nástupci současné edice jmenovat, budou prvními telefony Applu s podporou normy 5G. Apple sice loni od Intelu odkoupil divizi vývoje 5G modemů, jenže vývoj vlastního typu ještě potrvá nejméně rok nebo dva. Do té doby bude závislý na dodávkách modemů od Qualcommu, který disponuje veškerou nezbytnou technikou k internetovému provozu zařízení ve spektru 5G kmitočtů.

Jedním z důležitých komponent je anténní modul QTM525 5G pro příjem milimetrových vln, se kterým původně Apple u nové generace iPhonů počítal. Jenže se ukázalo, že anténa požadavkům Applu nevyhovuje. Problémem jsou její fyzické proporce, přesněji řečeno tloušťka okolo osmi milimetrů.

Pokud by tedy Apple nakonec zmíněnou anténu Qualcommu použil, znamenalo by to vyšší tloušťku nových iPhonů, a tomu se chtějí v Cupertinu vyhnout.

Primárním cílem je tedy vyvinout vlastní systém antény menších rozměrů, aby se kvůli příjmu 5G signálu iPhony nemusely vzdát štíhlého pasu. Původní řešení, tedy nasazení modemu i antény z dílen Qualcommu, samozřejmě zůstává v záloze pro případ, že by se vlastní návrh antény nestihl zrealizovat.

Vlastní anténa = menší závislost na Qualcommu

Dalším důvodem, proč Apple upřednostňuje vlastní anténu, je také snaha minimalizovat závislost na Qualcommu, kterému musí za každou použitou komponentu platit licenční poplatky.

Vývoj 5G antén pro tzv. milimetrové vlny, které využívají frekvenční spektrum mezi 30 a 300 GHz, je vůči jiným typům značně obtížnější. Důvodem jsou právě vysoké kmitočty přijímaného a vysílaného signálu.

Chystané iPhony mají využívat anténu fázového pole, jejíž dvě součásti společně formují paprsek rádiového signálu. Modem a anténní modul v provozu úzce spolupracují, a je proto vždy lepší, když komplexní řešení dodá jedna firma. Dvě součásti od dvou různých dodavatelů naopak mohou způsobovat komplikace.

Z tohoto důvodu by pro Apple bylo lepší smířit se s větší tloušťkou iPhonů a sáhnout po uceleném řešení od Qualcommu, a to i za cenu vyšších licenčních poplatků. Odměnou by byl otestovaný a fungující 5G modem X55 se zmíněnou anténou.

Ostatně poučit by se mohl i z minulosti, kdy iPhony vybavoval modemy značky Intel i Qualcomm současně. Testy ukázaly, že kusy s modemem od Qualcommu dosahují v pásmu LTE frekvencí vyšších rychlostí (více v článku: Rychlost iPhonu X je loterie. Apple používá dva modemy).

Fast Company v této souvislosti připomíná dřívější patálie s anténou, kterou se „proslavil“ iPhone 4 v roce 2010. Tehdy se ukázalo, že její výkon při běžném držení telefonu klesá, což mohlo v krajním případě způsobit přerušení hovoru (více v článku: Apple přiznal problémy s anténou a přinesl řešení: pouzdro zdarma).