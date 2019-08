Snímač otisků prstů se do iPhonů vrátí v roce 2021. Schová se pod displej

Apple a jeho systémy autorizace uživatele Přestože Apple snímání otisků prstů u smartphonů nepoužil jako první, jeho systém Touch ID byl nepochybně přelomový. Snímač v home tlačítku, který si premiéru odbyl u iPhonu 5s, byl totiž přesným opakem senzorů, které jsme mohli vidět o několik let dřív u některých zařízení s Windows Mobile. Ty byly pomalé a nepříliš spolehlivé, naproti tomu Touch ID fungovalo velmi rychle a spolehlivě. Najednou nebylo nutné pro odemčení systému zdlouhavě zadávat hesla nebo složitě vytyčovat geometrické obrazce. Stačilo přiložit prst, který předtím uživatel do systému naskenoval, a obrazovka se odemkla. Touch ID v této podobě vydrželo až do roku 2017. Tehdy Apple uvedl dvojici iPhonů 8 a 8 Plus, poslední modely klasického designu s výraznými rámečky a tlačítkem pod displejem. Krátce nato přišel iPhone X s OLED displejem a systémem autorizace Face ID. To znamená, že otisky prstů nahradilo prostorové snímání obličeje, při kterém kamerový systém TrueDepth pomocí 300 tisíc bodů vytvoří trojrozměrnou obličejovou mapu, a tu následně srovnává s obličejem před kamerou a v případě shody telefon odemkne.