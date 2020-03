Fanoušek Applu ukázal iPhone jako véčko. Cena by musela být závratná

Vypadá to, že ohebné smartphony ve staré známé formě véčka budou hitem letošního roku. Vedle již představených modelů od Samsungu a Motoroly se zájmem vyhlížíme, kdo další se pokusí jim v tomto segmentu konkurovat. Z pohledu světového trhu by logicky nejzajímavějšího kandidáta mohl nasadit Apple. Zatím je to však pouze jen sen jeho příznivců.



Jak by takový model mohl vypadat, ukázal aspoň ve formě videa s digitální montáží grafický designér Iskander Utebayev na Instagramu. Svůj koncept pojmenoval „iPhone 12 Flip“, což by podle číslování znamenalo již letošní model. Toho se s největší pravděpodobností letos nedočkáme, ovšem Apple dostal aspoň poměrně slušnou představu toho, jak by měl svůj budoucí skládací smartphone navrhnout.

Vedle skládacího vnitřního ohebného displeje, který pokrývá prakticky celou plochu v rozloženém stavu, je zajímavý i vnější displej, který taktéž pokrývá velkou část plochy na vnější straně. Nechybí však už trochu ikonický výřez displeje, ve kterém najdeme sestavu fotoaparátů.

Designér nicméně zašel trochu dál a ukázal také funkci, díky které se po odemknutí vnějšího displeje konstrukce telefonu automaticky rozloží. To by tak zahrnovalo nejenom nutnost integrovat motorek, ale také ještě vyšší riziko poškození, nároky na baterii i celkovou údržbu a hlavně i zvýšenou cenu zařízení. Je to zkrátka už trochu za hranicí reality, spíš takové smartphonové sci-fi, byť někdo může namítat, že motorizované vysouvací kamery jsme u mobilů viděli již loni.

V každém případě si moc nedovedeme představit, kolik by takový iPhone mohl stát. Už „běžné“ modely jsou zejména ve vyšších paměťových verzích extrémně drahé a představa ještě luxusnějšího skládacího modelu by cenu vyhnala do skutečně astronomických výšek.