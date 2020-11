Apple vám nedá k mobilu nabíječku. Tak ji levně začalo nabízet Xiaomi

Už několikrát jsme se pozastavovali nad tím, jak Apple v rámci šetrnosti k životnímu prostředí do balení nejen nových iPhonů 12, ale i všech dalších stále prodávaných modelů nepřidává sluchátka ani nabíjecí adaptér. Jenže pokud chcete k nabíjení použít přibalený USB-C kabel, tak musíte být majiteli výhradně loňského iPhonu zakoupeného ještě před zahájením prodeje letošních novinek. Pouze v jeho balení se totiž nacházel příslušný adaptér, ke starším iPhonům přidával Apple adaptéry pouze s USB-A portem.

Pokud vás Apple nechal na holičkách a doma buď nabíječku vůbec nemáte, nebo chcete využívat rychlejší 20W technologie, musíte si od něj zakoupit adaptér samostatně za 590 korun. Tedy museli jste do chvíle, než se do situace vložilo Xiaomi.

Na domácím čínském trhu totiž firma začala prodávat vlastní 20W adaptér kompatibilní s rychlým nabíjením pro iPhony, a to pouze za 39 čínských jüanů, tedy asi 130 korun. Od oficiálního adaptéru Applu je navíc i vizuálně prakticky k nerozeznání, přitom vám ušetří přes 400 korun. Zatím není jasné, zda jej Xiaomi vyveze i do světa, nebo bude k mání jen pro příznivce Applu v Číně.



Xiaomi není prvním výrobcem, který se rozhodl tuto „díru na trhu“ zaplnit. Ještě dříve si podobný adaptér pro iPhony zařadila do nabídky čínská značka ZMI. Na modelu od Xiaomi je ovšem zajímavé právě to, že jde o přímého konkurenta Applu, který v podstatě nabízí výhodnější příslušenství než americká společnost. Snad se Xiaomi brzy vytasí i s nějakou levnější bezdrátovou kopií nabíječky MagSafe. To bude Apple teprve koukat.