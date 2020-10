Xiaomi začíná jako Apple šetřit na balení. Ale obsah zatím nešidí

Apple při premiéře nové řady iPhonů 12 oznámil, že výrazně redukuje jejich balení. Zákazníci tak s telefonem už nedostanou nabíječku a sluchátka, v balení bude jen kabel. Apple to prý dělá kvůli ekologii, krabičky s telefony jsou teď výrazně menší (tenčí) a tak se jich na paletu vejde víc. Tím klesnou náklady na dopravu a skladování a zároveň se sníží ekologická stopa.

V tomto směru má jistě Apple pravdu, ale pro zákazníky to znamená náklady navíc, základní nabíječka vyjde na 590 korun, sluchátka, co dříve v balení byla, stojí tu samou sumu. Následně Apple, už bez upozornění, zavedl stejnou praxi i u starších modelů, které má stále v nabídce. Nabíječku a sluchátka tak nenajdete už ani u modelů SE, 11 a Xr.

Reakce konkurence na sebe nenechala dlouho čekat a redukci balení oznámilo i Xiaomi. Jako první přichází u modelu Mi 10T Lite a to v distribuci pro evropské trhy. Podle výrobce balení obsahuje o 60 procent plastů méně.

Pro zákazníky naštěstí Xiaomi nebylo tak radikální jako Apple a redukce plastů se omezila na samotné součásti obalu, nikoliv na obsah balení. S telefonem tak výrobce stále dodává nabíječku (v tomto případě dokonce s funkcí rychlonabíjení), kabel a i plastové krycí pouzdro. Sluchátka zde nejsou, to ale není novinka, Xiaomi je nepřibaluje už delší dobu.

Xiaomi nebylo konkrétní, v čem snížilo obsah plastu v balení, podle obrázků by to mohla být absence plastového výlisku, v kterém je v krabičce uložený samotný telefon. Případně odstranil sáčky na některé části obsahu. Ale naopak jen stěží by se zbavil fólie, do které je krabička zatavená.

V každém případě Apple si dovolil být radikální, protože komu jinému by osekání dodávaného příslušenství prošlo než právě jemu. A je dost pravděpodobné, že konkurence bude Apple následovat, jak tomu ostatně často bývá.

První na řadě budou pravděpodobně sluchátka. Ta už nepřidává k telefonu víc výrobců a zákazníkům to nemusí až tak vadit, protože si obvykle stejně kupují jiná, dnes předvším velmi populární bezdrátové pecky. S nabíječkou je to komplikovanější, ale asi i ta bude pomalu z balení mizet. Ostatně, Evropská unie chce univerzální nabíječky, tak výrobci mohou argumentovat tím, ať si takovou zákazníci pořídí sami.