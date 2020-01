Europoslancům došla trpělivost. Jednotná nabíječka bude povinná

Jednotnou nabíječku by podle rezoluce schválené výraznou většinou europoslanců měli výrobci prodávat pro mobilní telefony, tablety, čtečky i další přístroje. Komise by zároveň měla zajistit, aby si lidé nemuseli kupovat novou nabíječku s každým novým elektronickým zařízením a aby výrobci neprodávali své produkty rovnou s nabíječkami. Toto opatření by však nemělo vést ke zvýšení cen elektroniky, požadují poslanci v usnesení.



„Reagujeme na situaci, kdy se výrobci telefonů i přes opakované deklarace nejsou schopni dohodnout dobrovolně, nenaplněných memorand jsme již viděli dost, teď je třeba přejít k legislativnímu opatření,“ komentovala usnesení česká místopředsedkyně europarlamentu Dita Charanzová, která je členkou výboru pro jednotný trh a ochranu spotřebitele.

Podle odhadů evropských úřadů vyprodukuje každý Evropan téměř 17 kilogramů elektronického odpadu ročně. Celkem se v EU každý rok vyhodí 12,3 milionu tun elektroniky, z čehož samotné nabíječky tvoří přibližně 50 tisíc tun.

Komise už v roce 2009 podepsala s výrobci elektroniky dobrovolné memorandum o univerzální nabíječce, tehdejší očekávání, že krok povede ke sjednocení výrobků, se ovšem nenaplnila. Jenže podle vyjádření europoslankyně Charanzové z poloviny ledna tento dobrovolný přístup požadovaný výsledek nepřinesl.

Již v roce 2014 schválili europoslanci směrnici, podle které se měly jednotné nabíječky prodávat za tři roky, tedy od roku 2017. Doposud se však myšlenku jednoho typu nabíječky napříč všemi výrobci mobilních zařízení prosadit nepodařilo. Původně měl být přitom jednotný typ zaveden v roce 2012, s tříletou lhůtou totiž počítala už dohoda asociace GSMA sdružující sedmnáct operátorů a výrobců mobilních telefonů. Ti se na společném postupu dohodli už v únoru 2009 (více viz Do tří let budou mít mobily stejnou nabíječku).

Nyní unijní exekutiva ve svém pracovním plánu na letošní rok počítá s tím, že návrh nové normy, která by měla zavést povinnost jednotné nabíječky, předloží ve druhé polovině roku.

Myšlenka univerzální nabíječky se však mobilním výrobcům nelíbí. Důrazně se proti ní ozval především Apple, který stále používá vlastní konektor Lightning. Americká společnost je přesvědčena, že tato snaha bude mít negativní vliv na inovace a poškodí zákazníky i celou ekonomiku (více viz Applu se nelíbí jednotná nabíječka EU. Nechce se vzdát svého konektoru).