Tajemná a nenápadná světová jednička vyrábí víc než Samsung i Apple

Podle posledních údajů agentury Counterpoint je světovou jedničkou za rok 2020 Samsung následovaný Applem. Třetí místo uhájil Huawei a čtvrté je Xiaomi. Za poslední loňské čtvrtletí se místa trochu prohodí, už se zde výrazně prosazuje pokles Huaweie. První tři místa tak drží Apple, Samsung a Xiaomi.

Jenže jeden koncern produkuje tolik přístrojů, že mu to na první místo za loňský rok i za poslední čtvrtletí bohatě stačí. Ukazuje to tabulka prodejů za rok 2020 agentury Counterpoint. Stačí sečíst pozice pět až sedm, tedy značky Oppo, Vivo a Realme, a máme tu novou světovou jedničku.

Prodeje smartphonů podle Couterpoint za rok 2020 v milionech kusů Výrobce: Prodeje za rok 2020 Prodeje za rok 2019 Samsung 255,7 296,9 Apple 201,1 195,6 Huawei 187,7 238,7 Xiaomi 145,8 124,7 Oppo 111,8 120 Vivo 108,5 113,7 Realme 42,4 25,7 Lenovo Group 33,3 40,6 LG 24,7 28,4 Tecno 22,8 21,6 Ostatní 198,9 273,1 Celkem 1332,5 1479,1

Všechny tyto značky totiž mají stejného majitele, tedy koncern BBK Electronics. Společně tyto značky distribuovaly 262,7 milionu smartphonů, což je víc než výsledek Samsungu, který prodal 255,7 milionu kusů přístrojů.

Counterpoint za poslední kvartál loňského roku Samsungu připsal nižší čísla než agentura IDC, takže na první pohled by rozdíl přibližně 12 milionů kusů Samsungu na obhájení první příčky u jiné agentury mohl stačit. Jenže BBK má v záloze ještě značky IQOO a OnePlus, které případný rozdíl zřejmě snadno vykryjí. Jejich prodejní data sice nejsou známá, žádný veřejný zdroj je neuvádí, ale je nanejvýš pravděpodobné, že obě značky za rok prodají dohromady víc než 10 milionů přístrojů.

Proč se tedy uvádí jako světová jednička Samsung, když Huawei si počítal prodeje dceřiné společnosti Honor, a třeba u Lenova se počítají prodeje vlastní značky i Motoroly? To je pravděpodobně rozhodnutí samotného koncernu BBK Electronics.

Ten si totiž zakládá na nezávislosti svých značek, což dokládá i jejich marketing či vývoj, vše je poměrně striktně oddělené. Na jednu stranu je to překvapivé, minimálně společný vývoj by měl uspořit hodně peněz, ale koncern zjevně víc sází na vnitrofiremní konkurenční boj.

Jenže je otázkou, zda to tak ve skutečnosti je. Koncern je soukromou společností, takže vhled do fungování firmy chybí. Ale i z dostupných střípků je zjevné, že k nějaké dělbě dochází. Značka IQOO, která působí především v Číně a na některých asijských trzích, je v podstatě podřízena Vivu. OnePlus, což byla první značka koncernu pro expanzi do světa, pak vycházela z Oppa a nyní se pod křídla této značky znovu oficiálně vrací.

Prozradil to jeden ze zakladatelů značky Pete Lau, který uvedl, že vývoj Oppa a OnePlusu se propojí. Souvisí to s aktivitou jednoho z investorů, kterým je finanční skupina OPlus. O ní však nejsou žádné konkrétní informace a není jasné, jaký vliv má v koncernu BBK a kdo za ní stojí. Měla by však mít na starosti obchody několika značek koncernu na trzích mimo Asii.

V Česku se z koncernových značek prodávají přístroje Realme a OnePlus. Značky Vivo a Oppo by měly vstoupit na český trh v letošním roce.